آیا پیامبران به آمدن ائمه بشارت دادند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از وارد شدن به پاسخ، تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد؛

یک. گرچه لازمه پیامبر اولوالعزم بودن این است که صاحب شریعت و آئینی باشند و به تبع آن کتابی از جانب خداوند برای هدایت و راهنمایی مردم آورده باشند، امّا از کتاب های پیامبران اولوالعزم اثری از کتاب های حضرت نوح و حضرت ابراهیم(ع) نیست و تنها کتابهای حضرت موسی(ع) و عیسی(ع) و حضرت محمد(ص) در دسترس ماست.

دو. با توجه به نکته اوّل، از میان این سه کتاب آسمانی آن چه که صد در صد دارای ارزش وحیانی می باشد، قرآن است، امّا کتاب های تورات و انجیل فعلی که در دست یهود و نصارا است همان کتاب هایی نیستند که بر پیامبران نازل شد، بلکه بسیاری از مطالب و محتوای آن مورد دستبرد قرار گرفته و تحریف شده است.



سه. با توجه به نکته های فوق تنها مدرک معتبری که برای پاسخ به پرسش حاضر داریم، قرآن و احادیث از طریق پیامبر اسلام و امامان می باشد که ما با توجه به آن و کتب مقدس (و لو تحریف شده) به پاسخ این پرسش می پردازیم.



الف. بررسی آموزه های دینی

پاسخ را در دو بخش مطرح می نماییم.

۱- اسم علی (ع) به عنوان وصی پیامبر (ع) و نام امام حسن و امام حسین (ع) و فاطمه (س) در کتاب های آسمانی.

۲- اسم سایر امامان (ص) در کتاب های آسمانی.



بخش اول:

از امام حسن (ع) نقل شده است که یک نفر یهودی خدمت پیامبر اسلام (ص) آمد و گفت: از پنج موردی که در تورات آمده به من خبر بده، تا این که آن حضرت می فرماید: اول عبارت محمد رسول الله است که در زبان عبرانی "طاب" است سپس حضرت این آیه را تلاوت نمودند: یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ، بعد هم نام وصیّم علی بن ابی طالب به نام الیا است بعد از آن دو نوه ام حسن و حسین به نام های شبّر و شبیر و در مرحله بعد مادرشان فاطمه سرور زنان عالم است که یهودی گفت: راست گفتی ای محمد. [۱]

بخش دوّم:

در روایتی طولانی، شخصی نصرانی خطاب به علی(ع) در برگشت از صفین نام آن حضرت و امام حسن و امام حسین و اوصاف سایر امام از نسل امام حسین و این که آخرینشان کسی است که حضرت عیسی به او اقتدا می کند را نقل می کند. [۲]

ب. کنکاشی در کتب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید)

در تورات کنونی نقل شده، ابراهیم به خدا گفت: کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند. خدا گفت: به تحقیق زوجه ات ساره برای تو پسری خواهد زایید، و او را اسحاق نام بنه، و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت، تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده، بارور گردانم، و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند، و امتی عظیم از وی به وجود آورم. [۳]

روشن است که تعبیر به دوازده رئیس از نسل حضرت ابراهیم که نسل عظیم (سادات ذریه علی و فاطمه) از آنان جز بر دوازده امام معصوم شیعیان دلالت نمی کند.

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[۱] مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۱۳، ص ۳۳۱ و ۳۳۲، ۱۱، مؤسسه الوفا، بیروت – لبنان، ۱۴۰۴ هـ ق.

[۲] مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۱۵، ص ۲۳۶ - ۲۳۹، ح ۵۷.

[۳] کتاب مقدس، عهد قدیم (تورات)، سفر پیدایش، باب ۱۷ (عهد ختنه)، جمله ۱۸ – ۲۰، ص ۱۷ (معروف به ترجمه قدیمی).

منبع: اسلام کوئست