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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

«عباس البیاتی»:

طرح گارد ملی به تجزیه نیروهای مسلح می‌انجامد

طرح گارد ملی به تجزیه نیروهای مسلح می‌انجامد

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که طرح گارد ملی به تجزیه نیروهای مسلح عراق خواهد انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «عباس البیاتی» نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که تمامی نمایندگان این ائتلاف با هر گونه تشکیل ارتش ویژه در استان های مختلف عراق مخالف هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: تمامی نمایندگان ائتلاف دولت قانون درباره طرح پیشنهادی گارد ملی و عدم پذیرش آن با یکدیگر متفق القول هستند.

عباس البیاتی در ادامه گفت: ائتلاف ملی بر ضرورت اینکه گارد ملی باید متشکل از نیروهای داوطلب مقابله با داعش و کسانی که با این گروه می جنگند باشد تاکید دارد. ائتلاف ملی با لایحه اخیر درباره گارد ملی مخالف است چرا که این لایحه به تجزیه نیروهای مسلح می انجامد.

طرح گارد ملی عراق طرحی ۸ ماده ای است که به موجب آن در هر استان از استان های عراق به جز اقلیم کردستان این کشور یک نیروی گارد طبق بافت طائفه ای مذهبی تشکیل شود.

کد مطلب 2909657
سمیه خمارباقی

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