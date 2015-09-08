به گزارش خبرنگار مهر، نیلز اشمیت صبح سهشنبه در دیدار با استاندار اصفهان اظهار داشت: سفر امروز ما به اصفهان حاکی از باز شدن راههای ارتباطی و سرمایهگذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری به ایران است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته روابط خوبی در زمینه مترو با اصفهان داشتیم که این ارتباط قویتر از گذشته ادامه پیدا میکند، ادامه داد: هیئت تجاری و اقتصادی آلمان تمایل زیادی به برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی اصفهان دارد. روابطی که در حوزه های مختلف جدید و قوی باشد.
قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان تصریح کرد: آلمان پتانسیل بالایی در زمینه هوافضا دارد و از این منظر نیز می توانیم روابط جدید و همکاری خوبی را بین دو کشور شاهد باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه توریست، محیط زیست و مترو میتوانیم ارتباط تنگاتنگی با اصفهان داشته باشیم و حاضریم کارگروههای مشترک تشکیل دهیم.
اشمیت با بیان اینکه اصفهان شباهت زیادی به ایالت بادنوورتمبرگ از بعد زیبایی دارد، اظهار داشت: همانطور که اصفهان از نظر صنعت و اقتصادی قوی عمل کرده است ما نیز در ایالت بادنوورتمبرگ اینگونه عمل کردیم.
وی با اظهار اینکه بدنبال تعامل تمام ایالتهای آلمان با اصفهان هستیم، ادامه داد: سفر ما به اصفهان نشان از باز شدن راههای سرمایهگذاری در ایران است.
قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان از تمایل به برقراری رابطه شرکتهای متوسط و کوچک ایالت بادنوورتمبرگ با بخش خصوصی اصفهان خبر داد و گفت: شرکتهای متوسط این ایالت بیشتر حالت خانوادگی دارد و بهشدت به قوانین تجارت کشورها پایبند هستند.
وی اضافه کرد: اصفهان غنی از فرهنگ است و در حوزه مرمت آثار فرهنگی بسیار خوب عمل کرده است.
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