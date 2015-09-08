مدرسه دخترانه صدرا گلستان رتبه اول پژوهشی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، ظهر سه شنبه، در نشست خبری با رسانه های استان، با بیان این که بیش از ۳۸۰ دانش آموز در مدارس صدرا گلستان تحصیل کرده اند، گفت: رتبه اول پژوهشی کشور، کسب رتبه دوم المپیادکشوری، کسب رتبه اول المپیاد استانی، کسب رتبه اول پیشرفت تحصیلی و کسب رتبه ۸۷ آزمون سراسری را افتخارات و عناوین مدرسه صدرا دخترانه استان گلستان است.

وی با بیان این که ، ۱۸۷ نفر پسر و ۱۹۴ نفر دختر در مدارس صدار گلستان تحصیل می کنند، اظهار کرد: از مجموع ۱۸۷ دانش آموز پسر مدارس صدرا استان گلستان ۱۰۵ نفر تا کنون فارغ التحصیل شده اند.

وی افزود: از مجموع ۱۹۴ دانش آموز دختر مدارس صدرا در استان گلستان نیز ۱۲۰ نفر فارغ التحصیل شده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، تصریح کرد: سب رتبه ۱۷ و ۶۷ کشوری در آزمون سراسری و تعداد زیادی رتبه زیر یک هزار، کسب رتبه چهارم کشور در مسابقات قرآنی، کسب رتبه اول در مسابقات قرآن و مفاهیم در بین مدارس صدرا از مهمترین عناوین و افتخارات دبیرستان پسرانه صدرا در استان گلستان است.

وی بیان کرد: از مجموع فارغ التحصیلان پسر مدارس صدرا استان گلستان ۹۸ نفر وارد دانشگاه و ۱۰ نفر نیز وارد حوزه های علمیه شده اند.

حجت الاسلام ولی‌نژاد اظهار کرد: از جمع فارغ التحصیلان دخترانه مدارس صدرا استان گلستان نیز ۱۰۶ نفر وارد دانشگاه و ۳۰ نفر وارد حوزه های علمیه شده اند.