منابع بیمه ها باید مدیریت شود/ بازنگری برخی خدمات بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، نمکی در هفتمین اجلاس مدیران بیمهای سازمان بیمه سلامت، افزود: طرح تحول نظام سلامت، نگاه آیندهنگری است که باید همراه با نگاه سرمایهگذاری، اجرایی شود و این در حالی است که تنگناهای بسیار سنگینی در این خصوص وجود دارد.
وی افزود: در سالهای آینده با طوفانی از بیماریهای غیرواگیر مواجه خواهیم شد و مهار بیماریهای واگیر و غیرواگیر در امر هزینه و در مشارکت بینبخشی، کاملاً متفاوت است و با موجی از سرطانها و بیماریهای قلبی عروقی و... مسیر بسیار سختی را خواهیم داشت.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین به افزایش آمار سالمندان اشاره کرد و گفت: در حالی که جمعیت سالمندان و طول عمر بالا میرود، اما کیفیت زندگی در حال پایین آمدن است؛ به همین دلیل باید در نظام سلامت، برنامهریزی جدی برای آینده داشته باشیم.
نمکی با تاکید بر اینکه کشوری هستیم با منابع محدود و دولت تلاش دارد که در زیرساختها با منابع موجود درست عمل کند، گفت: ناهنجاریهای اجتماعی و هزینههایی که برای رفع این ناهنجاریها نیاز است، از دیگر مشکلاتی است که دولت با آن مواجه خواهد بود و همچنین به نسبت توسعه اقتصادی و تولیدی در کشور، توسعه اجتماعی نداشتیم.
به گفته وی، در نظام بیمهای به رغم آنکه هزینه میشود، خیلی به عدالت اجتماعی نزدیک نیستیم و به شدت تناقض و بیعدالتی وجود داشت؛ به همین دلیل لایحه تجمیع بیمهها شکل گرفت و در مدتی کوتاه به خوبی پیش رفتیم، اما در بیمه سلامت دچار تنش مالی عظیمی شده بودند که خوشبختانه این التهاب در حال حل شدن است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید بر اینکه اولین هدف در بخش بیمهای باید کاهش هزینهها و مدیریت منابع باشد، گفت: برخی از خدمات بیمارستانی در حال بازنگری هستند و بسته قیمتی بالای دارویی در حال بررسی و بازنگری است.
نمکی گفت: پیشگیری در بحثهای بیمهای از اصول مهمی است که با تغییر شیوه زندگی مردم، اصلاح تغذیه و ورزش به سمت کاهش بیماریهای غیرواگیر حرکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: توانمندسازی سالمندان با کمک بخشهای مختلف از برنامههای آینده است که همه دستگاهها از جمله بهزیستی، بیمهها، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت باید وارد عمل شوند.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم متخصصان و کارشناسان باید با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی، در راستای تدوین سیاستهای مورد غفلت واقع شده در برنامه پنجم اقدام شود.
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