ناکامی بزرگان نخستین روز کارزار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای روز نخست در کنار برخی اتفاقات قابل پیش بینی، ناکامی و نتایج غیرمنتظره ای هم به همراه داشت که باعث شد عده ای از بزرگان و قهرمانان کشتی فرنگی جهان به آنچه که در ذهن داشتند، نرسیدند.

در این رقابتها استفانک صربستانی که سال گذشته با شکست دادن امید نوروزی در یک کشتی جنجالی به عنوان قهرمانی وزن ۶۶ کیلوگرم رسید، امسال با شکست مقابل فرانک استابلر آلمانی که اتفاقا سال گذشته مغلوب نوروزی شده بود، عنوانی بهتر از سومی را بدست نیاورد. در این وزن استابلر آلمانی که یک ماه و نیم پیش در رقابتهای جام پیت لاسینسکی نیز عنوان نخست را بدست آورد طلایی شد.

تاماش لورینچ مجارستانی هم که سال گذشته در این وزن مدال برنز را کسب کرد در رقابتهای جهانی سال ۲۰۱۵ از گردونه رقابتها کنار رفت. ونکایتیس لیتوانیایی نیز که سال گذشته دیگر مدال برنز وزن ۶۶ کیلوگرم کسب کرده بود در دور نخست مغلوب لورینچ شده بود.

اما از سویی دیگر، ریو هانسو از کره جنوبی و قهرمان سال ۲۰۱۳ جهان که سال ۲۰۱۴ به دلیل حضور در بازیهای آسیایی در رقابتهای جهانی شرکت نکرد، توانست امسال به مدال نقره برسد.

در وزن ۷۵ کیلوگرم رومن ولاسوف روس قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن که به دلیل مصدومیت در رقابتهای قهرمانی کشور روسیه در سال ۲۰۱۵ شرکت نکرده بود و با نظر سرمربی و به دلیل عملکرد مثبت در رقابتهای بین المللی راهی این رقابت ها شد قهرمان شد.

همچنین کیم هیون وو کره ای یکی از مطرح ترین کشتی گیران این وزن بود که با ناکامی روبرو شد، وی که در سال ۲۰۱۳ توانسته بود با شکست ولاسوف به عنوان قهرمانی برسد، در این رقابتها با قبول شکست مقابل کارتیکوف قزاق از گردونه رقابتها کنار رفت. آرسن جلفالکیان ارمنستانی قهرمان سال گذشته جهان نیز که دور نخست مغلوب ولاسوف شد در گروه بازنده‌ها مقابل همین قزاقستانی شکست خورد و سهمیه المپیک را از دست داد.

امره کوش از ترکیه نیز دیگر فرنگی کار عنوان دار این وزن بود که از دور رقابتها کنار رفت. البته اندرو بسیک آمریکایی که سال گذشته نیز به مدال برنز رسید در رقابتهای جهانی امسال که به میزبانی کشورش در حال برگزاری است توانست مدال قبلی اش را تکرار کرده و به سهمیه المپیک هم دست یابد.

در وزن ۹۸ کیلوگرم آرتور الکسانیان برای دومین سال پیاپی به عنوان قهرمانی رسید. این در حالی بود که قاسم رضایی قهرمان المپیک ۲۰۱۲ از کشورمان تنها حریف مطرح او در دو سال اخیر محسوب می شد. از سویی دیگر رضایی که سال گذشته مدال برنز جهان را کسب کرد امسال توانست به مدال نقره برسد. در این وزن اسلام ماگمدوف روس و قهرمان بازیهای اروپایی ۲۰۱۵ در دور نخست مقابل رضایی شکست خورد اما در نهایت توانست به مدال برنز برسد. بالاز کیس کشتی گیر عنوان دار مجارستانی و ایلدیم قهرمان جهان از ترکیه نیز از دیگر ناکامان این وزن بودند که برای کسب سهمیه باید در رقابتهای گزینشی پیش رو به میدان بروند.