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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

نمایشگاههای پاییزه در لرستان برپا شدند

نمایشگاههای پاییزه در لرستان برپا شدند

خرم آباد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از برپایی نمایشگاههای پاییزه در این استان خبر داد.

قدرت اله ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه پاییزه مرکز استان لرستان در محل نمایشگاههای بین المللی برپا شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ ۱۵ شهریور ماه امسال آغاز شده است عنوان کرد: همچنین این نمایشگاه تا تاریخ ۲۸ شهریور ماه نیز برپا خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: در این نمایشگاه لوازم التحریر، کفش، پوشاک و مواد غذایی عرضه می شود.

ولدی ساعت برپایی این نمایشگاه را صبح ها ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه، عصر ها نیز از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه برپا است.

وی عنوان کرد: در قالب این نمایشگاه ۶۰ غرفه پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از برپایی نمایشگاههای پاییزه در سایر شهرستانهای استان نیز خبر داد.

کد مطلب 2909738

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