۲.۷ میلیون جلد کتاب بین دانش آموزان لرستان توزیع می شود

‌گودرز کریمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع توزیع کتب درسی در استان خبر داد و اظهار داشت: توزیع کتب درسی از ۱۵ شهریور آغاز شده است و روند توزیع تا این لحظه به خوبی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: امسال بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار جلد کتاب در استان لرستان و در ۲۸۳ کتابفروشی توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان بیان داشت: کتب دوره های اول و دوم متوسطه در کتافروشی ها توزیع می شود و کتب دوره ابتدایی، فنی و حرفه ای و کاردانش در مدارس توزیع خواهند شد و قیمت آن ها بر اساس قیمت پشت جلد است.

کریمی فر با بیان اینکه قیمت فروش کتب صرفا بر اساس قیمت پشت جلد است عنوان کرد: هیچ کتابفروشی اجازه ندارد به اجبار لوازم التحریر خود را همراه با کتاب بفروشد و این موضوع ۱۰۰ درصد تخلف بوده لذا باید بر کار فروش کتب در سطح شهرستان ها نظارت صورت گیرد.

وی روند آموزش به دانش آموزان مدارس دولتی را کاملا رایگان دانست و افزود: هیچ مبلغی جزء پول کتاب و بیمه از دانش آموزان گرفته نخواهد شد مگر اینکه فرد خود در اینباره داوطلب شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تعداد کتب توزیع شده در استان برای دوره ابتدایی را یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۳۳ جلد کتاب برشمرد و گفت: تمام کتب دوره ابتدایی کامل بوده و در صورت وجود کسری سریعا از طریق وزارتخانه موضوع دنبال خواهد شد.

کریمی فر تعداد کتب تهیه شده برای دوره های متوسطه اول و دوم در استان را یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۸۰ جلد کتاب برشمرد و اضافه کرد: تعداد ۲۸۰ هزار جلد کتاب نیز برای دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش وارد استان شده است.

وی یادآور شد: در زمینه تهیه و توزیع کتب درسی در استان لرستان تا امروز مشکلی به وجود نیامده و همه زیرساخت های لازم در این زمینه فراهم است.