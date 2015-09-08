به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بازبینی بیش از ۴۰ اثر از آثار هنرمندان تهرانی متقاضی حضور در بیست‌ و چهارمین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه، تعداد ۶ اثر به صورت قطعی و ۶ نمایش نیز مشروط به بازبینی مجدد انتخاب و معرفی شدند.

آثار مشروط در صورت انجام اصلاحات کیفی و محتوایی و تأیید مجدد هیأت بازبینی به جشنواره راه پیدا خواهند کرد. بازبینی مجدد آثار، روز شنبه ۲۸ شهریورماه انجام خواهد شد.

بازبینی نمایش‌ها از ۸ تا ۱۴ شهریور و توسط حسین فرخی، کوروش زارعی و سیدجواد روشن در تماشاخانه‌های مهر و ماه حوزه هنری انجام شد.



نمایش‌های راه یافته به صورت قطعی:

«شراره» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی

«چهل گیس» به کارگردانی پوران مرادی

«پایان بزرگراه» به کارگردانی ابوالفضل حاج علیخانی

«همسایه» به کارگردانی بهار کریم زاده

«آنتوان و مسافر کوچولو» به کارگردانی کتایون کارایی

«کیفر» به کارگردانی محمد زوار بی ریا

آثار مشروط به بازبینی مجدد:

«آبان» به کارگردانی کاوه مهدوی

«ایستاده در موقعیت» به کارگردانی وحید نفر

«پامنار در کوچه بخت‌آور» به کارگردانی علیرضا مهران

«نی نوا» به کارگردانی پرستو کرمی

«آن که گفت نه...» به کارگردانی وفا طرفه

«مکاشفه در باب ننه دلاور...» به کارگردانی اکبر قهرمانی

نمایش‌های تهرانی در کنار منتخبین جشنواره‌های سه‌گانه‌ منطقه‌ای تئاتر «سوره ماه» از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه در بیست و چهارمین جشنواره سراسری تئاتر «سوره ماه» به رقابت خواهند پرداخت.