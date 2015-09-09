آثار برگزیده فیلمساز شیرازی در تهران اکران می شود

کارگردان برگزیده هفتمین جشن فیلم های کوتاه و مستقل خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، بیان کرد: گروه «اکران های خصوصی» با همکاری موسسه فرهنگی هنری «آپ آرت مان» در سومین هفته نمایش «فیلم کوتاه» فیلم‌های کوتاه و مستند غم ها و غریزه ها، جنایات و مکافات، و... را مقارن دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ اکران می کند.

لک زاده با بیان اینکه نشست گپ و گفت با فیلمساز نیز ساعت ۱۸ برگزار می شود، گفت: موسسه فرهنگی هنری آپ آرت مان توسط سجاد افشاریان و پگاه آهنگرانی پایه گذاری شده که ایده اسم آپ آرت مان از خود آپارتمانی كه در آن فعالیت می كنند می آید كه تفكیك شده اش معنای خانه هنرهای دیداری است.

وی عنوان کرد: آپ آرت مان بخش های مختلفی دارد كه گروهی از هنرمندان شیراز و تهران در راه اندازی و برگزاری كارگاه ها و پنل ها، آن را همراهی می كنند، مثلادر بخش تجسمی هومن مرتضوی، امیرعلی قاسمی، صالح تسبیحی و... یا در بخش ادبیات احسان نوروزی و محمدرضا فرزاد و دیگران همکاری دارند.

سجاد افشاریان، هنرمند شیرازی همراه با پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و تئاتر کشور آپ آرت مان را به عنوان موسسه ای برای استعداديابی تاسيس كرده اند.