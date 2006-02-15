سازمان كنفرانس اسلامي طرح ممنوعيت توهين به اديان را به سازمان ملل متحد تسليم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، نمايندگان كشورهاي اسلامي خواستار شدند كه طرح پيشنهادي آنان در قطعنامه تاسيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گنجانده شود.
قرار است اين شوراي جديد جايگزين كميته حقوق بشر شود.
بر اساس طرح پيشنهادي كشورهاي اسلامي، اموري همچون عدم پذيرش ديگران، تبعيض و نيز تشويق به تنفر و خشونت ناشي از هر اقدام عليه اديان، انبيا و اعتقادات ديگران ممنوع است.
طرح مذكور همچنين توهين به اديان يا پيامبران را مغاير با آزادي بيان مي داند.
سازمان كنفرانس اسلامي 57 عضو دارد و مجموعا يك ميليارد 300 ميليون نفر يا 21 درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده است.
در پي انتشار كاريكاتورهاي موهن پيامبر اسلام (ص) در روزنامه هاي دانماركي موجي از خشم و انزجار در جهان اسلام به وجود آورد كه در اين راستا اكثر كشورهاي اسلامي خواستار اتخاذ موضعي هماهنگ و سخت عليه ناشران اين كاريكاتورها شده اند.
همچنين كالاهاي دانماركي در بسياري از كشورهاي اسلامي تحريم شده است و اين موضوع خسارت هاي بسيار سنگيني را به اقتصاد اين كشور وارد آورده است.
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