سازمان كنفرانس اسلامي طرح ممنوعيت توهين به اديان را به سازمان ملل متحد تسليم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، نمايندگان كشورهاي اسلامي خواستار شدند كه طرح پيشنهادي آنان در قطعنامه تاسيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گنجانده شود .

قرار است اين شوراي جديد جايگزين كميته حقوق بشر شود .

بر اساس طرح پيشنهادي كشورهاي اسلامي، اموري همچون عدم پذيرش ديگران، تبعيض و نيز تشويق به تنفر و خشونت ناشي از هر اقدام عليه اديان، انبيا و اعتقادات ديگران ممنوع است .

طرح مذكور همچنين توهين به ‌اديان يا پيامبران را مغاير با آزادي بيان مي داند .

سازمان كنفرانس اسلامي 57 عضو دارد و مجموعا يك ميليارد 300 ميليون نفر يا 21 درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده ‌است .

در پي انتشار كاريكاتورهاي موهن پيامبر اسلام (ص) در روزنامه هاي دانماركي موجي از خشم و انزجار در جهان اسلام به وجود آورد كه در اين راستا اكثر كشورهاي اسلامي خواستار اتخاذ موضعي هماهنگ و سخت عليه ناشران اين كاريكاتورها شده اند.

همچنين كالاهاي دانماركي در بسياري از كشورهاي اسلامي تحريم شده است و اين موضوع خسارت هاي بسيار سنگيني را به اقتصاد اين كشور وارد آورده است.