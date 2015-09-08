طرح مهر تحصیلی در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، حجت الاسلام مصطفی نوروزی با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی با آغاز بازگشایی مدارس برای کمک به دانشآموزان مستعد اظهارداشت: یکی از رسالتهای سازمان اوقاف و امور خیریه، نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان خیراندیش است.
وی افزود: طرح مهر تحصیلی که با هدف تأمین کمک هزینه تحصیلی برای دانشآموزان برگزار میشود از جمله رسالتهای سازمان اوقاف در راستای اجرای امینانه نیات واقفان است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین با اشاره به اهداف برگزاری این طرح گفت: هدف از این طرح اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان و با رویکرد شفافسازی و اطلاعرسانی از آثار و برکات وقف و شناسایی افراد مستحق، مطابق نیت واقفان و بهرهمند کردن آنان از اجرای نیات، ترویج فرهنگ کمک به دانشآموزان مستعد و ایجاد وقف جدید برای آن است.
مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین گفت: طرح پیوند آسمانی با هدف رویکرد شفافسازی و اطلاعرسانی از آثار و برکات وقف، اجرای امینانه نیات واقفان در زمینه ازدواج، بهرهمندی دقیق مستحقین از اجرای نیات واقفان، ترغیب جهت ایجاد وقف جدید متناسب با نیازهای روز جامعه، انسجامبخشی و یکسانسازی اجرای نیات واقفان با رویکرد بهرهوری موقوفات، ترغیب و تشویق و جذب خیرّین در امر کمک هزینه ازدواج زوجهای نیازمند اجرا میشود.
ثبت نام مرحله شهرستانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن
مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین از ثبت نام مرحله شهرستانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرهای مختلف استان خبر داد.
حجتالاسلام نوروزی با اشاره به تشکیل ستاد استانی برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم، اظهار کرد: جلسات ستاد هماهنگی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآنی بهصورت منظم در راستای برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات قرآنی از لحاظ کمی و کیفی در ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان برگزار میشود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی مسابقات قرآن در شهرستانها، گفت: ثبت نام مرحله شهرستانی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان از، پنجم مردادماه آغاز شده است.
حجت الاسلام نوروزی بیان کرد: همزمان با مسابقات قرآن علاقهمندان میتوانند در هشتمین دوره مسابقات اذان و هفتمین دوره مسابقات ابتهال نیز نامنویسی کنند.
وی اضافه کرد: افراد برای شرکت در این دوره از مسابقات قرآنی میتوانند با مراجعه به امامزادگان، بقاع متبرکه و یا ادارات و دفاتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه در شهرستانها نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل برگزار میشود، گفت: همه شهرستانها باید تا پایان شهریورماه سال جاری مرحله شهرستانی مسابقات قرآن را برگزار کنند.
مدیر اوقاف و امور خیریه قزوین تصریح کرد: برخلاف دورههای پیشین، سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن فقط برای ردههای سنی بالای ۱۸ سال برگزار میشود.
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