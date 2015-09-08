مرگ ۹۴ شهروند تهرانی در حوادث کار سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال ۹۴ نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۱۹۰ نفر اعلام شده بود ۵۰.۵ درصد کاهش داشته است.

در این گزارش با اشاره به جنسیت فوت شدگان حوادث کار در استان آمده است: تمام فوت شدگان حوادث کار در چهار ماه نخست امسال مرد بوده اند.

این گزارش تعداد فوت ناشی از حوادث کار در تیر ماه امسال را نیز ۲۶ نفر اعلام کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است.