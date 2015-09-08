جشنواره ملی هنرهای تجسمی فرصتی مغتنم برای شناسایی خلاقیت های هنری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بیان کرد: امروز در بیست و دومین دوره برگزاری این جشنواره با بازنگری تخصصی و عمیق می‌توان تأثیرگذاری این رویداد را تقویت کرد تا با حمایت بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر توسعه و پیشرفت هنرهای تجسمی چنانکه شایسته و حق آن است محقق شود.

وی با بیان اینکه زبان هنر گویاترین زبان گفت و گو ی ملت ها است ادامه داد: جوانان سرزمین اسلامی ایران در عرصه های گوناگون علمی، ورزشی و به ویژه هنر شایستگی سرآمد و پیشتازی را در جهان دارند و در ایران اسلامی امروز با پشتوانه پربار و درخشان فرهنگی استعدادها و خلاقیت هایی نهفته است که بر ما تکلیف و تأکید می‌کند بستر و زمینه مساعدی برای شناسایی، رشد و بالندگی آنها تأمین کنیم.

وی افزود: در حوزه هنرهای تجسمی، زحمات و ژرف اندیشی هنرمندان نقطه شروعی برای تجمیع افکار و انرژی این قشرارزشمند جامعه همراه با حضور و مشارکت فعال هنرمندان، انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی است.

مظفری یادآور شد: امروز مفتخریم که درکشور بزرگ ایران اسلامی، جزو معدود شهرستان هایی هستیم که پویا و بالنده با بهره گیری از پیشینه ابرشهر نیشابور به عنوان خواستگاه بزرگان و مشاهیر بزرگ جهانی چون خیام، عطار و کمال الملک با ظرفیت های کم نظیر و پیشینه غنی فرهنگی اش در حوزه های گوناگون با اجرای این رخداد ملی فضای هنری را از رکود بیرون آورده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور گفت: تلاش ارزشمند هنرمندان و فعالان هنرهای تجسمی که با پژوهش، آموزش و نمایش آثار و نیز نقد سیاست‌ها به توسعه و تعالی هنر والای تجسمی و ارتباط بیشتر آن با مردم یاری می‌رسانند، شایسته تقدیر است.

وی بیان کرد: اینجانب از همکاری و حضور پرفروغ هنرمندان، انجمن‌ها و نهادهای هنری دست اندرکار برگزاری این جشنواره تشکر و قدردانی کرده و آرزوی موفقیت برای سربلندی اهالی فرهنگ و هنر و خادمان این عرصه دارم.