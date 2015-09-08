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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

استاندار مرکزی تاکید کرد:

لزوم تخصیص بودجه معقول به فعالیت های روابط عمومی در دستگاه ها

لزوم تخصیص بودجه معقول به فعالیت های روابط عمومی در دستگاه ها

اراک- استاندار مرکزی گفت: در راستای اجرای آیین نامه فعالیت روابط عمومی ها، مدیران دستگاه های اجرایی استان باید بودجه ای معقول برای فعالیت های جاری روابط عمومی در سازمان های خود در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی اظهار داشت: روابط عمومی دستگاه های اجرایی نقطه اشتراک دولت و ملت و بهترین مسیر ارتباطی مردم و مسئولان هستند و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده و با توجه به اهمیت و نقش روابط عمومی ها در عصر ارتباطات، ضروری است مدیران دستگاه های اجرایی با حمایت و رفع موانع موجود در حوزه روابط عمومی، زمینه ارتقای جایگاه روابط عمومی ها و فعالیت گسترده در این حوزه را فراهم کنند.        

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه روابط عمومی دارای جایگاه راهبردی و زیربنایی و به عنوان یکی از مبانی توسعه سازمانی است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در هر سازمان در موفقیت آن نقش موثر و چشمگیری دارد و به همین منظور و در راستای سیاست های دولت، دستورالعمل ارتقای جایگاه و بهبود فعالیت های روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان در ۱۰ بند به مدیران دستگاه ها ابلاغ شده است.

زمانی قمی گفت: براساس این دستورالعمل پیشنهاد شده است برای ارتقای جایگاه مدیر یا مسئول روابط عمومی، برای ایشان به عنوان مشاور مدیر كل حكم یا ابلاغ صادر شود و از مسئولین روابط عمومی در كلیه جلسات شورای معاونین و سایر جلسات مهم دستگاه دعوت شود.

وی بیان کرد: پیگیری ارتقای سطح روابط عمومی دستگاه های اجرایی به اداره روابط عمومی در چارت تشكیلاتی، ارتقای پست های روابط عمومی و  جایگاه و ساختار روابط عمومی و به کارگیری خلاق ترین و متعهد ترین افراد در حوزه روابط عمومی از مواردی است که در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است.

استاندار مرکزی گفت: در راستای افزایش انگیزه، دستگاه هایی كه جایگاه و مزایای مدیریتی برای روابط عمومی ندارند، كارشناس روابط عمومی را به عنوان رئیس، مسئول و یا مدیر روابط عمومی منصوب کنند و فوق العاده مزایای مدیریتی برای ایشان در نظر گرفته شود.

زمانی قمی خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی استان باید گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در خصوص بندهای ۱۰ گانه دستورالعمل مذكور را به دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان (اداره کل روابط عمومی استانداری) ارسال کنند.

کد مطلب 2909896

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