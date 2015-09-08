لزوم تخصیص بودجه معقول به فعالیت های روابط عمومی در دستگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی اظهار داشت: روابط عمومی دستگاه های اجرایی نقطه اشتراک دولت و ملت و بهترین مسیر ارتباطی مردم و مسئولان هستند و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده و با توجه به اهمیت و نقش روابط عمومی ها در عصر ارتباطات، ضروری است مدیران دستگاه های اجرایی با حمایت و رفع موانع موجود در حوزه روابط عمومی، زمینه ارتقای جایگاه روابط عمومی ها و فعالیت گسترده در این حوزه را فراهم کنند.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه روابط عمومی دارای جایگاه راهبردی و زیربنایی و به عنوان یکی از مبانی توسعه سازمانی است، تصریح کرد: ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در هر سازمان در موفقیت آن نقش موثر و چشمگیری دارد و به همین منظور و در راستای سیاست های دولت، دستورالعمل ارتقای جایگاه و بهبود فعالیت های روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان در ۱۰ بند به مدیران دستگاه ها ابلاغ شده است.

زمانی قمی گفت: براساس این دستورالعمل پیشنهاد شده است برای ارتقای جایگاه مدیر یا مسئول روابط عمومی، برای ایشان به عنوان مشاور مدیر كل حكم یا ابلاغ صادر شود و از مسئولین روابط عمومی در كلیه جلسات شورای معاونین و سایر جلسات مهم دستگاه دعوت شود.

وی بیان کرد: پیگیری ارتقای سطح روابط عمومی دستگاه های اجرایی به اداره روابط عمومی در چارت تشكیلاتی، ارتقای پست های روابط عمومی و جایگاه و ساختار روابط عمومی و به کارگیری خلاق ترین و متعهد ترین افراد در حوزه روابط عمومی از مواردی است که در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است.

استاندار مرکزی گفت: در راستای افزایش انگیزه، دستگاه هایی كه جایگاه و مزایای مدیریتی برای روابط عمومی ندارند، كارشناس روابط عمومی را به عنوان رئیس، مسئول و یا مدیر روابط عمومی منصوب کنند و فوق العاده مزایای مدیریتی برای ایشان در نظر گرفته شود.

زمانی قمی خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی استان باید گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در خصوص بندهای ۱۰ گانه دستورالعمل مذكور را به دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان (اداره کل روابط عمومی استانداری) ارسال کنند.