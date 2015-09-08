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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

هشدار مخابرات نسبت به پیامک های ارسالی توسط افراد سودجو

هشدار مخابرات نسبت به پیامک های ارسالی توسط افراد سودجو

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به پیامک های ارسالی توسط افراد سودجو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات استان تهران نسبت به پیامک های ارسالی توسط افراد سودجو که با درج آدرس اینترنتی www.tct.ir همراه است هشدار داد و اعلام کرد: مشاهده شده است که افراد سودجو تحت عناوین مختلف در مناسبتهای متعدد با ارسال پیامک و اعلام آدرس الکترونیکی شرکت مخابرات استان تهران، از مردم اخاذی می کنند.

شرکت مخابرات استان تهران از شهروندان خواست به منظور ردیابی افراد سودجو پس از دریافت اینگونه پیامک ها، پیامک مذکور را به سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ ارسال کنند تا از طریق پلیس فتا در اسرع وقت پیگیری لازم انجام و با متخلفان برخورد قانونی شود.

کد مطلب 2909904

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