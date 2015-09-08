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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

تعیین مالیات به اتحادیه‌ها واگذار نشد؛

جزئیات توافق جدید مالیاتی دولت با اصناف

جزئیات توافق جدید مالیاتی دولت با اصناف

یک مقام مسئول سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه تعیین مالیات وظیفه ذاتی سازمان است و به هیچ‌وجه قابل واگذاری به دستگاه دیگری نیست، گفت: تعیین مالیات به اصناف واگذار نشده و چنین موضوعی مطرح نیست.

حسین بنی‌صفار در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین مالیات اصناف به اتحادیه ها واگذار شده است؟ گفت: تعیین مالیات وظیفه ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور است و به هیچ‌وجه قابل واگذاری به دستگاه دیگری نیست و قانون‌گذار تعیین مالیات را سازمان مالیاتی محول کرده است.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به اینکه اما همکاری بین سازمان مالیاتی و اتحادیه‌ها و اصناف همواره وجود داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: سیاستگذار برای تعیین مالیات، سازمان مالیاتی است و امور مالیاتی شهر و استان تهران مجری سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور است.

وی با اشاره به جلسه روز شنبه هفته جاری مسئولان مالیاتی شهر و استان تهران با مسئولان اصناف تهران در محل اتاق اصناف تهران، گفت: در این جلسه راه‌های همکاری متقابل بین دو دستگاه و اینکه چه ساز و کارهایی می‌تواند منجر به احقاق حقوق دولت در بخش مالیات‌ها و وصول آن شود مورد بررسی قرار گرفت. در تیرماه امسال هم توافقاتی با اتحادیه‌ها و اصناف در بخش مالیاتی صوررت گرفت.

بنی صفار با تاکید بر اینکه تعیین مالیات به اصناف واگذار نشده است و چنین موضوعی مطرح نیست، اظهارداشت: در جلسه مذکور تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه کمیته‌ای بین امور مالیاتی شهر تهران و اتاق اصناف تهران تشکیل شود و راهکارهای همکاری آنها و اتحادیه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه برای تصمیم‌گیری به سازمان مالیاتی ارائه شود.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خاطرنشان کرد: در نهایت این سازمان مالیاتی است که تصمیم می‌گیرد با چه شیوه‌ای کار را به پیش ببرد، یعنی با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف باشد و یا اینکه خود سازمان مالیاتی بر اساس وظیفه ذاتی اش این کار را انجام بدهد؛ در هر صورت این اختیار واگذار نشده است و نمی‌تواند واگذار شود.

این مقام مسئول در سازمان مالیاتیی افزود: اگر قرار باشد برنامه‌ و همراهی صورت بگیرد، متقابل خواهد بود وگرنه وظیفه ذاتی سازمان قابل واگذاری نیست.

کد مطلب 2909909

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