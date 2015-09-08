جزئیات توافق جدید مالیاتی دولت با اصناف

حسین بنیصفار در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین مالیات اصناف به اتحادیه ها واگذار شده است؟ گفت: تعیین مالیات وظیفه ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور است و به هیچوجه قابل واگذاری به دستگاه دیگری نیست و قانونگذار تعیین مالیات را سازمان مالیاتی محول کرده است.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به اینکه اما همکاری بین سازمان مالیاتی و اتحادیهها و اصناف همواره وجود داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: سیاستگذار برای تعیین مالیات، سازمان مالیاتی است و امور مالیاتی شهر و استان تهران مجری سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور است.
وی با اشاره به جلسه روز شنبه هفته جاری مسئولان مالیاتی شهر و استان تهران با مسئولان اصناف تهران در محل اتاق اصناف تهران، گفت: در این جلسه راههای همکاری متقابل بین دو دستگاه و اینکه چه ساز و کارهایی میتواند منجر به احقاق حقوق دولت در بخش مالیاتها و وصول آن شود مورد بررسی قرار گرفت. در تیرماه امسال هم توافقاتی با اتحادیهها و اصناف در بخش مالیاتی صوررت گرفت.
بنی صفار با تاکید بر اینکه تعیین مالیات به اصناف واگذار نشده است و چنین موضوعی مطرح نیست، اظهارداشت: در جلسه مذکور تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه کمیتهای بین امور مالیاتی شهر تهران و اتاق اصناف تهران تشکیل شود و راهکارهای همکاری آنها و اتحادیهها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه برای تصمیمگیری به سازمان مالیاتی ارائه شود.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خاطرنشان کرد: در نهایت این سازمان مالیاتی است که تصمیم میگیرد با چه شیوهای کار را به پیش ببرد، یعنی با همکاری اتحادیهها و اصناف باشد و یا اینکه خود سازمان مالیاتی بر اساس وظیفه ذاتی اش این کار را انجام بدهد؛ در هر صورت این اختیار واگذار نشده است و نمیتواند واگذار شود.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتیی افزود: اگر قرار باشد برنامه و همراهی صورت بگیرد، متقابل خواهد بود وگرنه وظیفه ذاتی سازمان قابل واگذاری نیست.
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