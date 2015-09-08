به گزارش خبرگزاری مهر، اولین گردهمایی معاونان دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی مراکز استان های دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز در ساختمان فرهیختگان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد با حضور حجت الاسلام سید طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان دانشجویی و فرهنگی واحدها برگزار شد.

در ابتدای این همایش سید طه هاشمی، گفت: این جلسه برای تبیین وظایف معاونان و ارائه تصویری از آنچه که در حوزه فرهنگی و دانشجویی مد نظر است، چه در زمانی که این ۲ حوزه جدا بودند و چه امروز که ادغام شده اند، تشکیل شده است.

وظیفه حوزه فرهنگی و اجتماعی؛ حفظ و انتقال پیام انقلاب

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد افزود: همه ما نیازمند شناسایی اهداف و آرمان های انقلاب هستیم و به عنوان مسئولان فرهنگی و اجتماعی وظیفه سنگین تری را برعهده داریم. اگر بخواهیم در میان همه بخش های دانشگاه، یک بخش را معرفی کنیم که وظیفه حفاظت و نگهداری و انتقال پیام انقلاب را برعهده دارد، این حوزه است.

هاشمی به تشریح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و گفت: حوزه فرهنگی متشکل از دو اداره کل «امور فرهنگی اجتماعی» و «آموزش های فرهنگی و اسناد» و سه پژوهشکده «قرآن و عترت»، «مطالعات اجتماعی» و «مطالعات میان فرهنگی» به عنوان جریان تولید فکر و اندیشه در معاونت فرهنگی است. حوزه دانشجویی نیز از دو اداره کل «دانشجویی» و «دانش آموختگان» تشکیل شده است.

وی افزود: در ابتدای دوره جدید یک بررسی اجمالی از واحدهای سراسر کشور صورت گرفت تا مشخص شود جایگاه برنامه های فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است و دیدیم که تا حدود زیادی مهجور است و برنامه و بودجه مشخصی ندارد. حتی برنامه جدی برای فعالیت های فرهنگی اعضای هیأت علمی در نظر گرفته نشده بود.

تثبیت یا تهدید ارزش ها در دست اعضای هیأت علمی است

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با بیان اینکه بیش از ۷۰درصد تثبیت و یا تهدید ارزش ها در دست اعضای هیأت علمی است، گفت: ارتباط بین خانه و دانشگاه تقریباً در زمان ورود به دانشگاه قطع می شود و به همان میزان که دانشجویان از خانواد ه ها فاصله می گیرند، به اساتید نزدیک می شوند. به همین دلیل این جایگاه، مرجع است و بخش عمده تثبیت و تهدید ارزش ها در دست اعضای هیأت علمی بخش دیگر به برنامه های فرهنگی برمی گردد.

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اینکه حوزه فرهنگی به سرعت بتواند جایگاه خود را حفظ کند، شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی را راه اندازی کردیم که اولین شورای تشکیل شده در دوران مدیریت جدید دانشگاه بود و به دلیل اهمیت بالای امور فرهنگی و اجتماعی، دکتر میرزاده شخصاً این شورا را اداره می کند.

نباید از دانشجویان انتظار کار حرفه ای داشت

وی ادامه داد: ما در دانشگاه به دنبال این هستیم که اگر دانشجویی می خواهد فعالیت کند، کار فرهنگی، اجتماعی و سیاست ورزی را یاد بگیرد و توجیه اندیشه های این حوزه ها را اساتید انجام دهند.

وی به اهمیت نشاط فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه اشاره کرد و افزود: باید اجازه داد نشاط فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ایجاد شود. دانشگاهی که این نوع فعالیت ها در آن زنده است، توسعه پیدا می کند.

هاشمی درخصوص طرح های ماندگار کالبدی گفت: این طرح ها جزو طرح های مشترک عمرانی است که ساختن مساجد، یادبودها، خانه هنر و... را شامل می شود. این ساختمان ها باید در مکان هایی طراحی و ساخته شوند که در حاشیه سایت دانشگاه باشند تا افراد بیرون دانشگاه هم بتوانند از آن استفاده کنند.

حمایت از پایان نامه های قرآنی در جشنواره ۲ سالانه شیخ طبرسی

وی افزود: تاکنون ۱۱۳ یادمان شهدا و مساجد در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به بهره برداری رسیده است و حدود ۴۰ مسجد و یادمان شهدا را در دست ساخت داریم. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بنا دارد که در حداقل ۲۶۰ واحد دانشگاهی در سراسر کشور یادمان شهدای گمنام و مسجد احداث کند و در اختیار این دانشگاه ها قرار دهد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به برگزاری ۲۰ همایش در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در نظر داریم جشنواره شیخ طبرسی را هر ۲ سال یک بار برگزار کنیم که طی آن از پایان نامه های برتر که مربوط به مباحث قرآنی بوده، تجلیل به عمل خواهد آمد.

تدوین طرح ملی اخلاق حرفه ای در دانشگاه آزاد

هاشمی همچنین به تدوین طرح ملی اخلاق حرفه ای در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: کمیته ای متشکل از شخصیت های مطرح علمی و فرهنگی تشکیل داده ایم و در حال بررسی مسائل ضداخلاقی و راه های مقابله با آن در رشته های مختلف هستیم.

طه هاشمی افزود: براساس این طرح، مسائل اخلاقی رشته‌های مختلف بررسی می‌شود. در واقع اول باید بدانیم در رشته هایی مانند مهندسی، ‌پزشکی و... چه مسائلی بحران ایجاد کرده است تا بتوانیم با اتخاذ راهکارهای مناسب از بروز آسیب‌ها جلوگیری کنیم. البته تاکنون هیچ دانشگاهی در جهان اسلام به این کار نپرداخته است.

طه هاشمی با اشاره به معرفی مفاخر و مشاهیر است، توضیح داد: تاکنون حدود ۳۰۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی مفاخر و مشاهیر علمی، ادبی منطقه خود را معرفی کرده‌اند. در نهایت بیش از ۱۵۰۰ نفر از شخصیت های علمی و ادبی در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی توسط دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می شوند.

تأسیس کانون خانه و دانشگاه و اتاق فکر فرهنگی و دانشجویی

وی افزود: طرح بخشنامه تأسیس کانون خانه و دانشگاه، به ایجاد ارتباط میان خانواده ها و دانشگاه می پردازد. در تهران با استفاده از اساتید، یک مرکز مشاوره در دو بخش درمان و پیشگیری طراحی خواهیم کرد تا به راهنمایی و هدایت دانشجویان بپردازد.

دکتر طه هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از طرح های ماندگار فرهنگی، تشکیل اتاق فکر فرهنگی و دانشجویی در واحدهاست که با همکاری اعضای هیأت علمی در بحث علوم انسانی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: در حوزه دانشجویی نیز فعالیت هایی از قبیل پیگیری وام های دانشجویی، خوابگاهها، سلف سرویس ها، ایجاد کانون های هلال احمر، ایاب و ذهاب، وام ازدواج دانشجویی، امور مربوط به دانش آموختگان و... در حال انجام است.