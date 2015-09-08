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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

سفیدیان رئیس شورای شهر دیباج شد/شهردار برکنار شد

سفیدیان رئیس شورای شهر دیباج شد/شهردار برکنار شد

دامغان - انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دیباج از توابع بخش مرکزی دامغان برای سال سوم و دوره چهارم برگزار وحسینعلی سفیدیان با کسب اکثریت آراء برای مدت یکسال به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهردیباج صبح سه شنبه در محل این شورا، پرویز گیلان به عنوان نایب رئیس، عزت رنگریز و غلامعلی ناهیدی به عنوان منشی و اسماعیل خراشی به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر دیباج انتخاب شدند.

همچنین پس از برگزاری انتخابات داخلی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دیباج، اعضای این شورا به اتفاق اکثریت، رای به برکناری محمد فخرالدین شهردار این شهر دادند وتا انتخاب شهردار جدید عزت الله فتحعلیان به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب شد.

شهردیباج ازتوابع بخش مرکزی ودر ۵۵ کیلومتری شمال این شهرستان واقع و دارای چهار هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت است که از سال ۱۳۷۲ بنابر مصوبه هیئت وزیران با تجمیع سه روستای قعله، ورزن و زردوان به شهرتبدیل و از سال ۱۳۷۵ اقدام به تاسیس شهرداری شد.

از زمان استقرار شهرداری در شهر دیباج تا کنون شش نفر سکان دار این سازمان بوده اند.

کشاورزی و دامداری مهمترین شغل شهروندان دیباجی است، شهرستان دامغان دارای سه شهر شامل دیباج، امیریه وکلاته رودباراست.

کد مطلب 2909912

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