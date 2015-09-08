محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی تنیس روی میز استان قم در ردههای خردسالان، نونهالان و جوانان روز گذشته با حضور ۱۰۷ پینگ پنگ باز در سالن شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات که با رقابت نزدیک و فشرده مدعیان حضور در ترکیب تیمهای استان قم در لیگهای مختلف و مسابقات قهرمانی کشور همراه بود با معرفی نفرات برتر ردههای سنی مختلف به کار خود پایان داد و نفرات برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: علیرضا رضایی، محمد طاها مهربان و محمد هدایتی در رده سنی خردسالان توانستند عناوین اول، دوم و سومی مسابقات قهرمانی استان قم را بدست بیاورند و در رده سنی نونهالان عنوان قهرمانی به پویا وفایی رسید، سید محمدمعین منتظری نائب قهرمان شد و محمد حسین کاملی سوم شد.
عموییان بیان داشت: این نفرات با کسب عناوین برتر نماینده استان قم در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی قزوین شدند که قرار است طی روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه برگزار شود.
وی عنوان کرد: عنوان نخست قهرمانی تنیس روی میز رده سنی جوانان از آن سید محمد امین منتظری شد، مقام دوم و مدال نقره نیز به محمد حجازی رسید و پویا وفایی و امیر علی هاشمزاده به طور مشترک سوم شدند.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: این ۳ ورزشکار در قالب تیم تنیس روی میز جوانان قم در مسابقات قهرمانی کشور که از ۱۹ شهریور در اصفهان برگزار میشود به میدان خواهند رفت.
وی افزود: هانیه عموییان، ساره احمدی، سارا کراری، زهرا رضاخانی به همراه فاطمه محقق مربی سخت کوش تنیس روی میز قم نیز به مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی کرمانشاه به انجام خواهد رسید، اعزام شدند.
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