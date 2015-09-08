علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیمش برای دیدار روز جمعه مقابل بادران تهران در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: ۶ بازیکن تیم ذوب‌آهن به دلایل مختلف در این مسابقه به میدان نمی‌روند و ۳ نفر راهی اردوی تیم ملی امید و جوانان شده‌اند و کاوه رضایی در تیم ملی بزرگسالان ایران و علی حمام و ولید اسماعیل نیز همراه با تیم ملی لبنان هستند.

وی با اشاره به وضعیت مظاهری و قنبری افزود: همچنین رشید مظاهری و مهرداد قنبری شب بازی به اصفهان می‌رسند و باید دید آیا شرایط بازی کردن را دارند یا خیر اما بدون شک خستگی بر آنها نیز تأثیر می‌گذارد.

سرپرست ذوب‌آهن افزود: به هر حال تصمیم سازمان لیگ این بوده که بازی در روز ۲۰ شهریور برگزار شود و ما باید کاری کنیم که در این مسابقه عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی پیرامون بادران تهران و ارزیابی‌اش از این تیم گفت: ما نباید این تیم را دست‌کم بگیریم زیرا اگرچه بادران تهران در لیگ دسته دو بازی می‌کند اما تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

شجاعی بیان داشت: این تیم در دیدار قبلی خود مقابل مهران ایلام، تعداد قابل توجهی گل به ثمر رسانده و تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بازی کردن با این تیم‌ها مشکل تر است، یادآور شد: تیم‌های لیگ آزادگان و لیگ دسته دو، تیم‌های خوبی هستند و با انگیزه هستند و با تمام تلاش خود به مصاف ذوب‌آهن اصفهان می‌آیند بنابراین ما باید با تمام توان مقابل آنها بازی کنیم.