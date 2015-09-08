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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با مهر:

حریف خود در جام حذفی را دست‌کم نمی‌گیریم/ شرایط سخت ذوب‌آهن

حریف خود در جام حذفی را دست‌کم نمی‌گیریم/ شرایط سخت ذوب‌آهن

اصفهان - سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: اگرچه بادران تهران، حریف ذوب‌آهن در مسابقات جام حذفی یک تیم دسته دویی به شمار می‌رود اما این تیم را دست‌کم نمی‌گیریم و با تمام تلاش به مصاف آن می‌رویم.

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیمش برای دیدار روز جمعه مقابل بادران تهران در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: ۶ بازیکن تیم ذوب‌آهن به دلایل مختلف در این مسابقه به میدان نمی‌روند و ۳ نفر راهی اردوی تیم ملی امید و جوانان شده‌اند و کاوه رضایی در تیم ملی بزرگسالان ایران و علی حمام و ولید اسماعیل نیز همراه با تیم ملی لبنان هستند.

وی با اشاره به وضعیت مظاهری و قنبری افزود: همچنین رشید مظاهری و مهرداد قنبری شب بازی به اصفهان می‌رسند و باید دید آیا شرایط بازی کردن را دارند یا خیر اما بدون شک خستگی بر آنها نیز تأثیر می‌گذارد.

سرپرست ذوب‌آهن افزود: به هر حال تصمیم سازمان لیگ این بوده که بازی در روز ۲۰ شهریور برگزار شود و ما باید کاری کنیم که در این مسابقه عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی پیرامون بادران تهران و ارزیابی‌اش از این تیم گفت: ما نباید این تیم را دست‌کم بگیریم زیرا اگرچه بادران تهران در لیگ دسته دو بازی می‌کند اما تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

شجاعی بیان داشت: این تیم در دیدار قبلی خود مقابل مهران ایلام، تعداد قابل توجهی گل به ثمر رسانده و تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه بازی کردن با این تیم‌ها مشکل تر است، یادآور شد: تیم‌های لیگ آزادگان و لیگ دسته دو، تیم‌های خوبی هستند و با انگیزه هستند و با تمام تلاش خود به مصاف ذوب‌آهن اصفهان می‌آیند بنابراین ما باید با تمام توان مقابل آنها بازی کنیم.

کد مطلب 2909924

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