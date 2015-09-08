پیشروی ارتش در شرق فلوجه/ وقوع انفجار در شرق بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به پیشروی های خود در مناطقی از شهر فلوجه واقع در استان الانبار ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال عملیات مشترک ارتش و نیروهای مردمی عراق پیشروی های گسترده ای در منطقه «الهیاکل» واقع در شرق فلوجه به دست آمده است.

از سوی دیگر، یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه «الوردیه» واقع در شرق بغداد پایتخت عراق منفجر شد.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که به دنبال وقوع این انفجار یک نفر کشته و ۱۰ تَن دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

این در حالی است که جنگنده های عراقی مواضع و مراکز وابسته به تروریست های داعش در الرمادی را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.