به گزارش خبرنگار مهر، رضا آذین ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره منطقه‌ای اختراعات رویش خلیج‌فارس با حضور مخترعین استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد رونق در فضای ابتکار و اختراع در بین جوانان دانست و اضافه کرد: یکی از کارکردهای اصلی این جشنواره را می‌توان تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با بیان اینکه مخترعین تا پایان آبان‌ماه می‌توانند در این جشنواره ثبت نام کنند، بیان کرد: این جشنواره به میزبانی استان خوزستان و در شهر اهواز در روزهای پنجم و ششم دیماه برگزار خواهد شد.

آذین ارائه تسهیلات بنیاد ملی نخبگان را به عنوان یکی از مزایای حضور در این جشنواره عنوان کرد و افزود: حمایت خوبی از اختراعات برگزیده این جشنواره صورت خواهد گرفت.

وی تكميل اختراع و مستندسازی آن را به عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی عنوان کرد و گفت: استقرار در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و تاسیس شرکت مرتبط با اختراع از دیگر برنامه‌ها است.

آذین از اعطای امتیاز به مخترعین بر اساس مفاد آیین‌نامه جايزه‌ های تحصيلی دانشجويان خبر داد و اضافه کرد: فرآیند داوری جشنواره نیز طی دو مرحله انجام می شود تا شاهد افزایش کیفیت جشنواره باشیم.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر از بررسی همه اختراعات ثبت‌نام شده در مرحله اول داوری خبر داد و بیان کرد: در مرحله دوم نیز اختراعات در قالب یک نمایشگاه با حضور مخترعین و داوران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.