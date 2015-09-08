به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مزجی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در احداث ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نمونه ای از ایجاد بستر مشارکت مردمی در شهرمشهد است.

وی با یادآوری اینکه این سرمایه‌گذاری ها در منطقه کمتربرخوردار انجام گرفته و در حال توسعه است؛ افزود: شهردایر مشهد در راستای تبدیل بافت فرسوده و کم‌برخوردار به بافت کاملا برخوردار در تلاش است.

وی یادآور شد: همچنین در راستای جذب مشارکت های مردمی زمین هایی بالای ۵ هزار متر مربع شناسایی می شوند و از سیاست های شهرداری همین مراجعه معکوس است و برخی از این زمین ها به عقد قرار داد نیز رسیده اند.

معاون اقتصادی شهردار مشهد با اشاره به اینکه ۲۱ پروژه مشارکتی داریم؛ عنوان کرد: از این میزان ۸ پروژه در مناطق برخوردار و ۸ پروژه دیگر نیز در مناطق کم برخوردار و ۴ پروژه در مناطق متوسط هستند که درخور توجه است حجم سرمایه در ۸ پروژه ای که در مناطق کم برخوردار است معادل ۱۳ پروژه در مناطق دیگر است.

وی به موفقیت در فروش اوراق مشارکت به عنوان اولین کلانشهر کشور اشاره و گفت: امسال ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل خطوط قطار شهری، یکهزار و ۵۰ میلیارد تومان برای بافت های فرسوده شهر، ۴۰۰ میلیارد تومان برای تملک ایستگاهای قطار شهری و پلاک ۱۷۶ را خواهیم داشت که مجموعا ۱۹۵۰ میلیارد اوراق مشارکت به فروش خواهیم رساند.