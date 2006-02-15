آزمون پاياني اولين دوره آموزش الكترونيكي رشته علوم حديث برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، سيد "حميد حسيني" افزود : اين آزمون روز جمعه 28 بهمن ماه راس ساعت 14برگزار مي شود.

وي تعداد دانشپذيران اولين دوره رسمي آموزش الكترونيكي را كه در حوزه علوم اسلامي درحال برگزاري است 500 نفر ذكر كرد و گفت: اين آزمون در 9 حوزه داخل و 7 حوزه خارج از كشور بطور همزمان برگزار مي شود.

مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشكده علوم حديث اين دوره آموزشي را يكي از موفقيت هاي نظام آموزشي عالي كشور در بهره گيري از فناوري اطلاعات برشمرد.

سيد "حميد حسيني" شيوه برگزاري اين دوره ها را به شكل "فراگير" عنوان كرد و گفت : مراحل ثبت نام، گذراندن كلاس ها و آزمون هاي ميان ترم بصورت غير حضوري و از طريق شبكه اينترنت برگزار مي شود و فقط آزمون پايان ترم بصورت حضوري است.

اين آزمون علاوه بر سنجش ميزان فراگيري دروس ارائه شده به منزله آزمون ورودي دوره دانشجويي نيز محسوب مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دانشكده علوم حديث از سال 1378با مجوز رسمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شروع به كار كرد و در حال حاضر 250 نفر دانشجوي دختر و پسر در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته علوم حديث در اين دانشكده مشغول به تحصيل هستند.

همچنين اين دانشكده از مهرماه سال جاري با مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جذب 500 نفر دانشپذير زن و مرد از داخل و خارج از كشور، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش فراگير در مقطع كارشناسي رشته علوم حديث كرد كه بصورت الكترونيكي و چند رسانه اي و از طريق شبكه اينترنت برگزار مي شود.

علاقمندان مي توانند براي كسب بيشتر و ثبت نام در دوره هاي بعدي به نشاني www.hadith.ac.ir در شبكه اينترنت مراجعه كنند.