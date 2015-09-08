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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۴۸

رقابتهای جام جهانی والیبال- ژاپن؛

ژاپن به سختی از سد مصر گذشت

ژاپن به سختی از سد مصر گذشت

پرونده روز نخست رقابتهای جام جهانی والیبال با پیروزی دشوار میزبان برابر مصر بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ژاپن در آخرین بازی روز نخست رقابتهای جام جهانی به مصاف مصر رفت و در جدالی سخت برابر این تیم سختکوش آفریقایی ۳ بر ۲ برنده شد. ژاپن در ست‌های اول، سوم و پنجم با امتیازات ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۷ پیروز شد و در مقابل تیم مصر در ست‌های دوم و چهارم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷ برنده شد.

یوکی ایشیکاوا با کسب ۲۴ امتیاز بهترین بازیکن میدان شد و نقش مهمی را در کسب این پیروزی برای میزبان جام جهانی ایفا کرد. شیمیزو بازیکن چپ دست و با سابقه ژاپنی‌ها هم ۱۴ امتیاز بدست آورد.

 

کد مطلب 2910001

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