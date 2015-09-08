ژاپن به سختی از سد مصر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ژاپن در آخرین بازی روز نخست رقابتهای جام جهانی به مصاف مصر رفت و در جدالی سخت برابر این تیم سختکوش آفریقایی ۳ بر ۲ برنده شد. ژاپن در ست‌های اول، سوم و پنجم با امتیازات ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۷ پیروز شد و در مقابل تیم مصر در ست‌های دوم و چهارم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷ برنده شد.

یوکی ایشیکاوا با کسب ۲۴ امتیاز بهترین بازیکن میدان شد و نقش مهمی را در کسب این پیروزی برای میزبان جام جهانی ایفا کرد. شیمیزو بازیکن چپ دست و با سابقه ژاپنی‌ها هم ۱۴ امتیاز بدست آورد.