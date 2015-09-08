اصفهان به دنبال صادرات در کنار واردات کالا از کشورهای اروپایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهلآبادی ظهر سه شنبه در نشست مشترک اتاق بازرگانی استان اصفهان و هیئت اقتصادی ایالت بادنوورتمبرگ آلمان اظهار داشت: اصفهان و ایران نباید به گونه ای باشد که تنها از ظرفیت آن برای فروش محصولات استفاده شود بلکه باید در مقابل واردات کالا زمینه صادرات محصول نیز به کشورهای اروپایی باز شود.
وی بیان داشت: خواهان تعاملی هستیم که هم صادرات و هم واردات در آن مطرح شود و در این زمینه تمام شرکتهای اقتصادی اصفهان از خرد و کلان آماده همکاری هستند.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان نزدیک به ۸ هزار واحد تولیدی در ۶۷ شهرک صنعتی فعال دارد.
وی افزود: این استان ۶۰۰ معدن سنگ تزئینی، بزرگترین کارخانجات فولاد ایران و کارخانجات سیمان را دارد و از صنعت نساجی با قدمت بسیار زیادی برخوردار است.
سهلآبادی گفت: از نظر صنایع دستی نیز بیشترین تنوع و حجم در جهان به اصفهان تعلق دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان بیان داشت: اصفهان در صنعت کشاورزی تا کنون موفق بوده و پتانسیلهای بالایی نیز در این صنعت وجود دارد.
وی گفت: شرایط امروز ایران قابل مقایسه با ۱۰ سال پیش نیست و این موضوعی است که برای همه روشن است.
سهلآبادی با ابراز امیدواری نسبت به آینده مناسبات ایران و آلمان، گفت: متاسفانه در سالهای سخت تحریم، مبادلات ایران و آلمان کاهش یافت اما در اینجا اعلام آمادگی میکنیم که مناسبات اقتصادی این دو کشور به قبل از تحریمها بازگردد.
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