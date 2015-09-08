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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۳۷

استاندار عنوان کرد:

راه آهن یاسوج-اقلید مهمترین طرح سفردولت به کهگیلویه وبویراحمد است

راه آهن یاسوج-اقلید مهمترین طرح سفردولت به کهگیلویه وبویراحمد است

یاسوج – استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه راه آهن یاسوج به اقلید مهمترین طرح سفر آینده دولت به استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر سه شنبه در بازدید از این پروژه کلیدی استان افزود: این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد است که موجب خروج این استان از بن بست خواهد شد.

وی میزان اعتبار مورد نیاز این پروژه را یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: اعتبارات عمرانی این استان به تنهایی کفاف این پروژه را نمی دهد.

خادمی بر جذب هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی برای احداث این پروژه تاکید کرد و گفت: لازم است استان فارس هم در این زمینه به کمک کهگیلویه و بویراحمد بیاید.

مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد هموار‌تر می شود

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم در خصوص این پروژه گفت: پروژه راه‌آهن یاسوج به اقلید را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و گام بزرگی در جهت توسعه استان است.

غلام محمد زارعی افزود: کام مردم استان با اجرای این طرح شیرین و مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد هموار‌تر می شود.

وی از اختصاص بخشی از اعتبارات ماده ۱۸۰ به این پروژه خبرداد و گفت: از این پس پیگیری اعتبارات این پروژه بزرگ در مرکز هستیم و اعتبارات ساخت راه‌آهن یاسوج ـ اقلید از محل فروش اسناد خزانه تأمین می‌شود.

فاز اول پروژه راه آهن یاسوج به اقلید در دست انجام است

مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک کشور هم با ابراز رضایت از روند اجرای این پروژه گفت: مناقصه این طرح اردیبهشت سال جاری انجام شد و فاز اول این طرح از کیلومتر صفر تا ۲۲ در حال انجام است.

عباس خطیبی افزود: مطالعه مرحله دوم پروژه راه آهن یاسوج به اقلید انجام شده و در مرحله نقشه‌ برداری است.

وی بیان کرد: برای این پروژه ۱۳ ایستگاه در نظر گرفته شده و ۱۵ کیلومتر تونل و سه کیلومتر پل بزرگ در این مسیر احداث می‌شود که طول بزرگترین تونل سه هزار و ۱۰۰ متر است.

خطیبی قرارداد اولیه طرح را ۵.۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اتمام این پروژه مورد نیاز است.

وی همچنین کوهستانی بودن منطقه را یکی از مشکلات و موانع در اجرای این پروژه عنوان کرد.

کد مطلب 2910014

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