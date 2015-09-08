راه آهن یاسوج-اقلید مهمترین طرح سفردولت به کهگیلویه وبویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر سه شنبه در بازدید از این پروژه کلیدی استان افزود: این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد است که موجب خروج این استان از بن بست خواهد شد.

وی میزان اعتبار مورد نیاز این پروژه را یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: اعتبارات عمرانی این استان به تنهایی کفاف این پروژه را نمی دهد.

خادمی بر جذب هرچه بیشتر اعتبارات عمرانی برای احداث این پروژه تاکید کرد و گفت: لازم است استان فارس هم در این زمینه به کمک کهگیلویه و بویراحمد بیاید.

مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد هموار‌تر می شود

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم در خصوص این پروژه گفت: پروژه راه‌آهن یاسوج به اقلید را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید و گام بزرگی در جهت توسعه استان است.

غلام محمد زارعی افزود: کام مردم استان با اجرای این طرح شیرین و مسیر توسعه کهگیلویه و بویراحمد هموار‌تر می شود.

وی از اختصاص بخشی از اعتبارات ماده ۱۸۰ به این پروژه خبرداد و گفت: از این پس پیگیری اعتبارات این پروژه بزرگ در مرکز هستیم و اعتبارات ساخت راه‌آهن یاسوج ـ اقلید از محل فروش اسناد خزانه تأمین می‌شود.

فاز اول پروژه راه آهن یاسوج به اقلید در دست انجام است

مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک کشور هم با ابراز رضایت از روند اجرای این پروژه گفت: مناقصه این طرح اردیبهشت سال جاری انجام شد و فاز اول این طرح از کیلومتر صفر تا ۲۲ در حال انجام است.

عباس خطیبی افزود: مطالعه مرحله دوم پروژه راه آهن یاسوج به اقلید انجام شده و در مرحله نقشه‌ برداری است.

وی بیان کرد: برای این پروژه ۱۳ ایستگاه در نظر گرفته شده و ۱۵ کیلومتر تونل و سه کیلومتر پل بزرگ در این مسیر احداث می‌شود که طول بزرگترین تونل سه هزار و ۱۰۰ متر است.

خطیبی قرارداد اولیه طرح را ۵.۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اتمام این پروژه مورد نیاز است.

وی همچنین کوهستانی بودن منطقه را یکی از مشکلات و موانع در اجرای این پروژه عنوان کرد.