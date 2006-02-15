كمك سه ميليارد توماني مجلس به استقلال و پرسپوليس / سفر به كيش لغو شد / آري هان فردا مي آيد

محمد حسن انصاريفرد روز چهارشنبه در گفت وگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس گفت : در اين نشست مسائل مختلف باشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاي هيات مديره موارد مطروحه را براي اجرا، تصويب كردند.

وي درباره " رديف بودجه" كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد گفت : پيشتر در اين زمينه طرحهايي ارايه شد و در آخرين نشست بنده و نماينده باشگاه استقلال ، اين مسئله را مجدداً مطرح كرديم . قرار است مبلغ سه ميليارد تومان به هريك از باشگاههاي پرسپوليس و استقلال اختصاص يابد و چون بودجه سال آتي بسته شده مقرر شد اين مسئله در كميسيون تلفيق دوباره مطرح و سپس به تصويب نهايي برسد .

مديرعامل باشگاه پرسپوليس اضافه كرد : در اين زمينه آقايان اميررضا خادم رييس فراكسيون ورزش و محمد حسين نژاد فلاح به همراه ساير دوستان پيگير مسئله رديف بودجه هستند . خوشبختانه خادم از جنس ورزش است و به مسائل اشراف كامل دارد و ما اميدواريم كه تمامي اين طرحهاو رايزني ها نتيجه بدهد وبراي باشگاه پرطرفدار پرسپوليس ، رديف بودجه در نظر گرفته شود.

انصاريفرد در ادامه اضافه كرد : ضمن اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز قصد همكاري با ما را دارد و مقرر شده اين سازمان وام با بهره كم و يا بدون بهره به پرسپوليس بدهد و آقاي صادقي نماينده اين سازمان در اين زمينه بطور جدي بدنبال برنامه هاي ماست . اميد است كه مسئله رديف بودجه در مجلس شوراي اسلامي و بحث وام در سازمان مديريت و برنامه ريزي عملي شود و ما بتوانيم مشكلات مالي خود را رفع كنيم .

وي درباره علت به تعويق افتادن سفر آري هان به تهران گفت : وي قرار بود ديشب به تهران بيايد اما با هماهنگي دو طرف اين سفر به بامداد پنجشنبه موكول شد تا ايشان پس از رتق و فتق مسائل خود ، به ايران بيايد .

انصاريفرد افزود : وي پس از سفر به تهران و استراحت ، در جلسه هماهنگي حضور مي يابد و از بعدازظهر فردا رسماً كار خود را به عنوان سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس آغازخواهد كرد . هان و يونگ از بازي با برق شيراز تيم پرسپوليس را هدايت خواهند كرد و اميد است كه اين حركت و برنامه هاي آتي بتواند خوني تازه در شريانهاي اين تيم ريشه دار جاري كند.

وي درباره استخدام مربي دروازه بانهاي پرسپوليس گفت : قرار است در اين خصوص آري هان نظر نهايي بدهد و همچنين در زمينه استخدام بازيكنان خارجي با هماهنگي ايشان ، اينكار را انجام خواهيم داد .

مديرعامل باشگاه پرسپوليس با تاكيد بررعايت موازين اخلاقي و فرهنگي در اين باشگاه گفت : مسائل اخلاقي سرلوحه كار پرسپوليس است و متاسفانه در جريان بازي با ذوب آهن مسائلي بوقوع پيوست كه با منشور اين باشگاه منافات داشت . به همين دليل كميته انضباطي باشگاه ابراهيم اسدي ، علي انصاريان و حامد كاويانپور را از حضور در يك بازي محروم كرد .

وي درادامه گفت : اميد است كه چنين مسائلي ديگر درباشگاه پرسپوليس تكرارنشود و مسائل اخلاقي دركنار موارد فني ، در اولويت قرار گيرد .

انصاريفرد درباره لغو سفر باشگاه پرسپوليس به كيش گفت : اين سفر به دليل ماه محرم و صفر لغوشد و مقررگرديد درزماني ديگر انجام شود.

وي در باره فعاليت تيم هاي پايه پرسپوليس درمناطق محروم و ديدار وي با شهردار و مسوولان " باقر شهر " گفت : در اين خصوص روز گذشته با شهردار و اعضاي شوراي شهر " باقرشهر " در اين منطقه مذاكرات خوبي داشتيم و مقر ر شد در اين مكان ، تيم هاي پايه پرسپوليس فعاليت كنند . باشگاه پرسپوليس بزودي در پايگاههاي مختلف تهران فعاليت خود را آغاز مي كند كه راه اندازي آن در منطقه محروم باقر شهر از آن جمله است . ضمن اينكه قرار است تيم فوتبال بزرگسالان پرسپوليس در ورزشگاه باقر شهر با تيم منتخب اين منطقه ، ديداري تداركاتي داشته باشد .

انصاريفرد اضافه كرد : پيش نويس قرار داد با ورزشگاه كاوه درنزديكي ميدان بهمن نيزتهيه وامضا شد تا دراين مكان نيز تيم هاي پايه پرسپوليس فعاليت داشته باشد.

مديرعامل پرسپوليس درباره وضعيت طلبكاران گفت : همانطوريكه بارها گفته ام ، باشگاه پرسپوليس حتما پول اين دسته از افرارد راخواهد داد اما آنها بايد به ما فرصت بدهند . در اين راستا ، امروز با بگوويچ ديدار خواهم داشت و با او دراين زمينه صحبت مي كنم .

انصاريفرد در پايان خاطرنشان كرد : بخشي از رايزنيها و برنامه ريزي هاي ما ، همين مسئله است و در كنار رتق و فتق مسائل جاري ، مي بايست بدهي ها را نيز بپردازيم كه اينكا ررا انجام خواهيم داد .