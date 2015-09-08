ضرورت آبیاری مکانیزه فضای سبز تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد در یکصد و هشتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به معضل کم آبی اشاره کرد و گفت: چندی پیش در مجله نیویورک تایمز خواندم که ریشه درگیریهای سوریه کم آبی بوده است؛ یکباره حدود یک و نیم میلیون نفر از مردم روستاهای کم آب به دمشق آمدند و آن فاجعه عظیم انسانی رخ داد.
وی با بیان اینکه در تهران نیز وضعیت آبیاری فضای سبز براساس روال ۱۰ سال گذشته اتفاق میافتد، افزود: از شهروندان میخواهم در مصرف آب صرفه جویی کنند و خودروهایشان را با آب شرب شستوشو ندهند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: کانادا سومین کشور در ذخیره آب است و از حالا برای سال ۲۰۵۰ که ممکن است وضعیت کم آبی شدیدی وجود داشته باشد برنامهریزی کرده است. آبیاری فضای سبز شهر تهران باید مکانیزه شود تا تهران نیز از وضعیت کم آبی درآید.
وی در ادامه اظهارات خود به تونل توحید اشاره کرد و گفت: کار درباره تونل توحید به شوخی و کاریکاتور در رسانهها کشیده شده و فکر میکنم لازم است معاون مربوطه باید در این باره گزارشی ارائه دهد.
مختاباد همچنین گفت: احمد مسجدجامعی از دو سال گذشته تهرانگردیهای خود را آغاز کرده و در این راستا به همراه دانشور بازدیدی از منطقه ۱۲ داشته و گزارشی درباره شوش ارائه کرده بود.
رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران گفت: آبیاری فضای سبز شهر تهران باید مکانیزه شود تا تهران نیز از وضعیت کم آبی درآید.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد در یکصد و هشتادویکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به معضل کم آبی اشاره کرد و گفت: چندی پیش در مجله نیویورک تایمز خواندم که ریشه درگیریهای سوریه کم آبی بوده است؛ یکباره حدود یک و نیم میلیون نفر از مردم روستاهای کم آب به دمشق آمدند و آن فاجعه عظیم انسانی رخ داد.
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