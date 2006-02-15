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۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۱

معاون وزير امورخارجه آلمان :

حمله نظامي به ايران اقدامي احمقانه و دور از منطق است

معاون وزير امورخارجه آلمان با هشدار به عواقب خطرناك هرگونه اقدام خصمانه احتمالي آمريكا بر ضد ايران، آن را احمقانه و دور از منطق توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، " گرنورت ارلر" معاون وزير امورخارجه آلمان در گفتگو با شبكه تلويزيوني زد د اف همچنين اظهار داشت: به عقيده من در حل موضوع هسته اي ايران بايد از تمام شيوه ها و امكانات ديپلماتيك بهره جست .

وي با بيان اين مطلب كه گفتگو بهترين راهكار براي حل و فصل پرونده هسته اي ايران است ، تصريح كرد : بكارگيري حمله نظامي اقدامي احمقانه و دور از منطق خواهد بود .

پيش از اين نيز " هوبرتز هايل " دبير كل حزب سوسيال دمكرات اعلام كرده بود كه هر گونه گزينه نظامي عليه ايران منتفي است .

"ماتياس پلاتسك " رئيس حزب سوسيال دمكرات آلمان نيز در گفتگو با روزنامه فرانكفورترآلگماينه همچنين خاطر نشان كرد: گزينه هايي همانند حمله نظامي به ايران عملي نيست.

وي با بيان اين مطلب كه سياستمداران و اعضاي حزب سوسيال دمكرات آلمان هرگونه حمله نظامي به ايران را محكوم مي كنند  اظهار داشت : من منعتقدم كه اين امر نمي تواند گزينه مناسبي درحل فصل پرونده هسته اي ايران به شمار آيد .

اين در حالي است كه دولت آمريكا گزينه حمله احتمالي به ايران را هنوز مختومه نمي داند .

 

کد مطلب 291013

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