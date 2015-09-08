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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۰۶

ربوده شدن قائم‌مقام وزیر دادگستری عراق توسط افراد مسلح

ربوده شدن قائم‌مقام وزیر دادگستری عراق توسط افراد مسلح

افراد مسلح ناشناس امروز سه شنبه با یورش به منطقه ای در شرق بغداد پایتخت عراق، قائم مقام وزیر دادگستری عراق را ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، افراد مسلح ناشناس در عراق امروز سه شنبه به منطقه «البنوک» واقع در شرق بغداد یورش بردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حمله قائم مقام وزیر دادگستری عراق توسط افراد مسلح ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

از سوی دیگر، منابع عراقی از ادامه عملیات ارتش و نیروهای مردمی این کشور برای پاکسازی الرمادی واقع در استان الانبار خبر می دهند.

منابع امنیتی اعلام کردند که طی روزهای اخیر، پیشروی های زیادی در مبارزه با تروریست های داعش در الرمادی به دست آمده است.

کد مطلب 2910131

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