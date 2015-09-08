به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، افراد مسلح ناشناس در عراق امروز سه شنبه به منطقه «البنوک» واقع در شرق بغداد یورش بردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حمله قائم مقام وزیر دادگستری عراق توسط افراد مسلح ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

از سوی دیگر، منابع عراقی از ادامه عملیات ارتش و نیروهای مردمی این کشور برای پاکسازی الرمادی واقع در استان الانبار خبر می دهند.

منابع امنیتی اعلام کردند که طی روزهای اخیر، پیشروی های زیادی در مبارزه با تروریست های داعش در الرمادی به دست آمده است.