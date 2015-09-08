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۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۵۴

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل:

میزبانی اردبیل برای مسابقات قرآنی دانشجویان جهان بررسی می‌شود

میزبانی اردبیل برای مسابقات قرآنی دانشجویان جهان بررسی می‌شود

اردبیل – رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل گفت: میزبانی استان اردبیل برای برگزاری مسابقات بین المللی قرآنی دانشجویان جهان در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصیری عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی برنامه های قرآنی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می شود، اضافه کرد: در تلاشیم تا میزبانی دور ششم مسابقات در ژانویه ۲۰۱۷ به استان اردبیل واگذار شود.

وی با بیان اینکه در شهرهای دیگر شورای شهر حامی برگزاری این مسابقه بوده است، ادامه داد: صحبت هایی با شورای شهر اردبیل انجام شده و به دلیل اینکه به نتیجه قطعی نرسیدم با نامه ای درخواست خود را با استانداری طرح کردیم و قرار است در آینده نزدیک جلسه هم اندیشی برای برگزاری این مسابقه و انتخاب استان برای میزبانی برگزار شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان به شرکت ۴۸ کشور در این مسابقه اشاره کرد و متذکر شد: در مقایسه با برخی برنامه ها از جمله حضور تیم های ورزشی هزینه برگزاری این مسابقه نیز به مراتب کمتر است وه عنوان مثال در استان همسایه هزینه از محل بودجه فرهنگی شورای شهر تبریز پرداخت شد.

نصیری به ضرورت همکاری نهادهای اجرایی مختلف در پذیرش میزبانی این مسابقه تاکید کرد و بیان داشت: برگزاری این مسابقه می تواند جهت معرفی جایگاه استان اردبیل در حوزه فعالیت های قرآنی تاثیرات مطلوب به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید به اعجاز قرآن بعد از چندین هزار سال تلاوت  انس با قرآن را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: به همین منظور قرائت روزانه قرآن توسط کارکنان جهاد دانشگاهی برنامه ریزی شده است و روزانه در نماز جماعت قرائت قرآن داریم و خطبه های نماز جماعت نیز متناسب با موضوعی که تلاوت می شود انتخاب می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان به برگزاری مسابقات قرآنی در این مجموعه اشاره و اضافه کرد: تلاش ما بر این بوده در این مجموعه تلاوت روزانه قرآن نهادینه شود.

کد مطلب 2910136
محمد میرزایی ناطق

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