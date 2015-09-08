دومین پیروزی ایران رقم خورد/سه امتیازارزشمند و صدرنشینی سوغات هند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸ امروز سه شنبه به وقت تهران در سومین بازی خود در گروه D رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ آسیا در شهر بنگلور به مصاف هند رفت که جدال دو تیم در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود ایران خاتمه یافت. سردار آزمون (۲۹)، آندرانیک تیموریان (۴۷) و مهدی طارمی (۵۰) در این دیدار برای ایران گلزنی کردند.

ایران این مسابقه را با دو تغییر نسبت به بازی با گوام آغاز کرد و علیرضا حقیقی و خسرو حیدری به جای علیرضا بیرانوند و ووریا غفوری در ترکیب اصلی حضور داشتند. تیم ملی بازی را با علیرضا حقیقی، پژمان منتظری، جلال حسینی، خسرو حیدری (۷۴ کاوه رضایی)، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی (۶۱ مرتضی پورعلی گنجی)، آندرانیک تیموریان، اشکان دژاگه، مهدی طارمی (۶۱ سعید عزت‌اللهی)، سردار آزمون و وحید امیری پشت سرگذاشت.

در نیمه نخست این بازی تیم ایران کاملا توپ و میدان را در اختیار داشت اما بازیکنان هند با دوندگی فراوان در همه نقاط زمین تنها به دنبال دفاع کردن بودند. برای همین بود که تیم کشورمان تا پشت محوطه جریمه حریف خوب پیش می‌رفت اما در آن منطقه تجمع بازیکنان هندی فضا را از شاگردان کی‌روش گرفته بود تا اینکه سردار آزمون در دقیقه ۲۹ توانست با یک ضربه سر دروازه حریف را باز کند و برتری یک بر صفر ایران را رقم بزند.

هرچقدر گل زدن به هندوستان در نیمه اول برای ایران کار سختی بود، با شروع نیمه دوم شاگردان کی‌روش خیلی زود و در دقیقه ۴۷ توسط آندرانیک تیموریان به گل رسیدند. مهدی طارمی توپی که در آستانه خارج شدن از خط پشت دروازه هندوستان بود را با یک ضربه سر به محوطه جریمه برگرداند و تیموریان هم با یک شوت، گل دوم ایران را به ثمر رساند.

سه دقیقه بعد اینبار نوبت خود طارمی بود تا با یک ضربه بیرون پا از درون محوطه جریمه گل سوم ایران را وارد دروازه هندوستان کند تا این تیم در خانه خود حرفی برای گفتن نداشته باشد.

تلاش ایران برای به ثمر رساندن گل‌های بیشتر بعد از گل سوم هم ادامه یافت و شرایط بازی به گونه‌ای بود که علیرضا حقیقی دروازه‌بان ایران بیکارترین بازیکن زمین محسوب می‌شد. البته هندی‌ها در دقیقه ۷۰ برای لحظاتی بازی را در دست گرفتند و می‌توانستند حتی یک گل وارد دروازه ایران کنند که در این امر ناکام بودند.

در دیگر بازی این گروه تیمهای عمان و گوام به مصاف هم رفته بودند که این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافته بود. به این ترتیب تیم ایران با کسب دو پیروزی و یک تساوی، با ۷ امتیاز و با تفاضل گل بهتر به رده نخست جدول گروه چهارم صعود کرد. تیم‌های عمان و گوام هم با ۷ امتیاز به خاطر تفاضل گل کمتر در رده‌های دوم و سوم هستند و هندوستان هم بدون امتیاز قعرنشین است.