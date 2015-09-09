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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۷

قائم مقام ستاد نقشه علمی:

شاخصهای سند گیاهان دارویی به ستاد نقشه علمی ارائه می شود

شاخصهای سند گیاهان دارویی به ستاد نقشه علمی ارائه می شود

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: شاخص های سند گیاهان دارویی به ستاد نقش جامع علمی تحویل داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دستور جلسه شصت و ششمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص گزارش تدوین احکام بخش علم و فناوری برنامه ششم توسعه بر مبنای نقشه جامع علمی کشور، گزارش تدوین پیش نویس سند ملی گزارش زبان فارسی – ضرورت و اهمیت سند و فرآیندهای مربوطه و گزارش اجرایی سازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی اختصاص داشت.

دکتر منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه مذکور گفت: شاخص های سند گیاهان دارویی در ۵ فصل مختلف از جمله فصل های آموزشی، پژوهشی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان که تدوین شده بود بررسی و مقرر شد که به ستاد نقشه جامع علمی کشور تحویل داده شود.

وی افزود: چون یکی از تکالیف سند تدوین این شاخص ها است.

کبگانیان به غنی بودن کشورمان در پوشش گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: این برای کشور ما یک سرمایه و فرصت است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور یادآور شد: سند زبان فارسی نیز در این جلسه بررسی شد. دستگاههای زیادی در این سند ذینفع هستند. این سند شامل خط، زبان و ادبیات فارسی می شود.

کبگانیان ادامه داد: راهبردهای کلان ۹ از راهبری ۱ نقشه جامع به بحث زبان فارسی پرداخته است و تا انتهای پائیز پیش نویس سند زبان فارسی را خواهیم داشت.

وی در خصوص سئوال دیگری مبنی بر گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور گفت: گفتمان سازی نقشه در دستور کار قرار دارد و قرار است طرح آن اجرایی شود.

کد مطلب 2910146

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