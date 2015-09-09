شاخصهای سند گیاهان دارویی به ستاد نقشه علمی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دستور جلسه شصت و ششمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص گزارش تدوین احکام بخش علم و فناوری برنامه ششم توسعه بر مبنای نقشه جامع علمی کشور، گزارش تدوین پیش نویس سند ملی گزارش زبان فارسی – ضرورت و اهمیت سند و فرآیندهای مربوطه و گزارش اجرایی سازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی اختصاص داشت.

دکتر منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه مذکور گفت: شاخص های سند گیاهان دارویی در ۵ فصل مختلف از جمله فصل های آموزشی، پژوهشی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان که تدوین شده بود بررسی و مقرر شد که به ستاد نقشه جامع علمی کشور تحویل داده شود.

وی افزود: چون یکی از تکالیف سند تدوین این شاخص ها است.

کبگانیان به غنی بودن کشورمان در پوشش گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: این برای کشور ما یک سرمایه و فرصت است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور یادآور شد: سند زبان فارسی نیز در این جلسه بررسی شد. دستگاههای زیادی در این سند ذینفع هستند. این سند شامل خط، زبان و ادبیات فارسی می شود.

کبگانیان ادامه داد: راهبردهای کلان ۹ از راهبری ۱ نقشه جامع به بحث زبان فارسی پرداخته است و تا انتهای پائیز پیش نویس سند زبان فارسی را خواهیم داشت.

وی در خصوص سئوال دیگری مبنی بر گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور گفت: گفتمان سازی نقشه در دستور کار قرار دارد و قرار است طرح آن اجرایی شود.