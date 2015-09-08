به گزارش خبرنگار مهر، حیدر پورسلیمان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با برگزاری جلسه توجیهی مديران مستقل روستا و شهر، مديران، آموزگاران، معاون دبيران مدارس و مديران مدارس غير انتفاعی شهر، وظایف آنها در خصوص پروژه مهر ابلاغ شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر با اشاره به اینکه مدیران و مربیان ارکان مهم آموزش و پرورش هستند، افزود: سوادآموزی تمامی آحاد جامعه توسعه و پیشرفت کشور را به همراه خواهد داشت.

وی آموزش علم را مهم ترین راه رسیدن به کمال و ریشه کنی فقر در جامعه دانست و اضافه کرد: با ارتقای سطح آموزش های تعلیم و تربیت میزان آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

پورسلیمان یکی از دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی را پیشرفت علم و سوادآموزی عنوان کرد و گفت: برای کاهش آمار بی سوادی دولت برای سواد آموزی هر نفر از طریق خانواده و فامیل پاداش می دهد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر در پایان با تاکید براینکه همکاری مردم برای افزایش و ارتقای تعلیم و تربیت از سیاست های اصلی آموزش و پرورش است، خاطر نشان کرد: جلسات آموزش و پرورش برای مدیران و معلمان درجهت پیشرفت دانش آموزان مهم و ضروری است.