شخصیت آیت الله طالقانی الگویی برای مردم استان البرز باشد

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز وفات آیت الله طالقانی گفت: در بیان شخصیت آیت الله طالقانی با اشاره به کلام امام (ره) که فرمودند: زبان گویای او همچون مالک اشتر برنده و کوبنده بود، وی را می توان توصیف کرد.

مسعودی در توصیف کلی زندگینامه آیت الله طالقانی اظهار کرد: آیت الله طالقانی دروس خود را ابتدا از طالقان شروع سپس در تهران و قم به تکمیل آن پرداختند و در سال ۱۳۱۷ با دو طیف سیاسی در مجموعه روحانیون برخورد کردند که طیف مبارزه با استکبار طاغوت را سرلوحه خود قرار دادند.

وی در ادامه یادآور شد: آیت الله طالقانی با روحیه جهادگرانه به تهران آمدند و هدف خود را جذب و تثبیت عقاید جوانان اعلام کردند. آیت الله طالقانی با نوشتن مقاله و کتاب در کنار فعالیت های فرهنگی، به ارشاد و آگاهی بخشی به جوانان در خصوص روشن سازی فساد اخلاقی و فرهنگی رژیم شاهنشاهی پرداخت و به همین دلیل بارها به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفتند اما با وجود همه سختی ها و تالم از وظایف مبلغ بودن خود دست برنداشتند.

مدیرکل تبلیغات استان البرز افزود: شخصیت انقلابی آیت الله طالقانی چنان بارز بود که امام (ره) وی را به عنوان اولین امام جمعه تهران انتخاب کرده و اولین نماز جمعه تهران به امامت ایشان برگزار شد. وی منش و موضع سیاسی خود را در خطبه های سیاسی مشخص کرده و فرمودند، سخن و راه من جز سخن و راه امام نیست، و اینگونه جلوی افرادی که قصد سوء استفاده های سیاسی داشتند را گرفته شد.

حجت الاسلام مسعودی در پایان گفت: مردم باید با شخصیت آیت الله طالقانی به عنوان یک الگو که از مفاخر استان البرز است آشنا شده و خصوصیات اخلاقی ایشان را راهنمای خویش قرار دهند.