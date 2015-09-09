خبرگزاری مهر – گروه استانها: قلعه گنج بیشتر از اینکه شهرستان باشد جمعیتی روستایی دارد و این سرنوشت بسیاری از شهرستانهای جنوبی و شرقی استان کرمان است که درگذشته به دنبال محرومیتزدایی بهعنوان شهرستان تفکیک شدند اما امکانات موردنیاز یک شهرستان را در اختیار ندارند , از ابتداییترین این امکانات زیرساختهای بهداشتی و درمانی است.
در زمان سفرهای استانی دولت قبل که مصوبات بسیار و نیمهکاره را در پی داشت؛ مصوبهای در راستای احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابه در قلعه گنج به تصویب رسید، اما با گذشت هفت سال از زمان کلنگ زنی این مصوبه تاکنون این بیمارستان راهاندازی نشده است.
شهرستان قلعه گنج بیشتر از اینکه جمعیت شهری داشته باشد شهرستانی است متشکل از جمعیت روستایی و عشایری محروم و گاه کپرنشین که از محرومیتهای بیشماری رنج میبرند.
اما با وجود تمام کاستی های موجود در قلعه گنج، خدمات درمانی در این شهرستان در سطح اورژانسی باقیمانده است و در صورت بروز مشکلات بهداشتی مردم مجبورند بیماران خود را با هزینههای بالای حملونقل به بیمارستانهای جیرفت و یا کهنوج منتقل کنند و این در حالی است که این دو بیمارستان نیز برای ارائه بسیاری از خدمات تخصصی درمانی بیماران خود را به بیمارستانهای شهر کرمان ارجاع میدهند.
در این شرایط احداث بیمارستان در قلعه گنج از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در کنار این شهرستان محروم؛ شهرستانهای رودبار جنوب و منوجان نیز میتوانند از این بیمارستان بهرهمند شوند.
انتظار ۷ ساله قلعهگنجیها برای راهاندازی بیمارستان
محمد عرب یکی از ساکنان شهرستان قلعه گنج در گفتگو با مهر اظهار داشت: قلعه گنج دارای روستاهای دور افتاده و محروم بسیار زیادی است و این مسئله در بسیاری از شهرستانهای جنوب کرمان دیده میشود و به دلیل پراکندگی جادهها شاهد حوادث رانندگی بسیاری هستیم و در صورت بروز تصادف و مصدوم شدن مردم فقط خدمات اورژانسی داده میشود و برای درمان باید به کهنوج، جیرفت و یا کرمان مراجعه کنیم.
وی تصریح کرد: مردم منطقه اکثراً کشاورز هستند و موارد مار گزیدگی و عقرب گزیدگی در شهرستان بسیار بالا است اما بسیار دیده شده است که به دلیل عقربزدگی و نبود امکانات تخصصی لازم در شهرستان کودکان جان خود را از دست دادهاند.
عرب افزود: سالهاست گفتهشده که بیمارستان در قلعه گنج احداث میشود اما هفت سال است که مردم همچنان چشم به راه هستند و حالا که ساختمان این بیمارستان ساختهشده است اما اتفاقی برای افتتاح این بیمارستان انجامنشده است.
علی تاجیک نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: در صورت بروز حادثه برای مردم در روستاها باید با هزینه بسیار با موتور و یا یک خودروی اجارهای بیمار را به مراکز بهداشت برسانیم که در آنجا نیز خدمات سطح اول درمانی ارائه میشود و در شهر قلعه گنج نیز خدمات اورژانسی ارائه میشود و خبری از خدمات تخصصی نیست.
این روستانشین شهرستان قلعه گنج افزود: در صورت بروز حادثهای که نیاز به خدمات تخصصی باشد باید با هزینه بالا و طی چندین کیلومتر راه به شهرستانهای مجاور برویم و اگر خوش شناس باشیم و بیمارمان زنده بماند باید هزینههای بالای حملونقل را پرداخت کنیم.
بیمارستان قلعه گنج در حالی همچنان در انتظار افتتاح است که چندی قبل استاندار کرمان در بازدید از این شهرستان خبر از افتتاح قریبالوقوع این بیمارستان خبر داده بود «بیمارستان قلعه گنج بهزودی به بهرهبرداری میرسد» اما همچنان مردم در انتظار تحقق این وعده هستند.
بیمارستان قلعه گنج در ایستگاه تامین تجیهزات متوقف شد
در همین حال معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از کمبود نیروی انسانی برایتکمیل بیمارستان ۳۲ تخته شهرستان قلعه گنج خبر داد.
یدالله رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر کرمان در خصوص بیمارستان ۳۲ تخته شهرستان قلعه گنج اظهار داشت: شروع این پروژه در زمان سفر دوم رئیسجمهور سابق به کرمان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در تلاشیم که این بیمارستان تا پایان سال جاری به تمام برسد،ابراز داشت: یکسری مشکلاتی از جمله کمبود نیروی انسانی وجود دارد.
رشیدی ادامه داد: با احداث ساختمان این بیمارستان، چند بخش آن به بهرهبرداری میرسد اما راه اندازی تمام بخش های بیمارستان در گرو مجوز سازمان برنامه بودجه برای جذب نیروی انسانی است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: براساس اعلام وزارتخانه بخش زایشگاه مطابق استاندارهای جدید باید دارای NDR باشد و همین امر باعث شد این پروژه زمانبر شود.
این مسئول با اشاره به اینکه این پروژه پنجساله بوده است افزود: ساخت این پروژه حدود هفتسال طول کشیده، ساختمان بیمارستان آماده است اما نیاز به تجهیزات دارد.
۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان نیاز است
رشیدی در ادامه گفت: برای تجهیزات این بیمارستان حداقل ۱۰ میلیارد تومان و برای ساخت خانههای پزشکان ۳.۴ میلیارد تومان بودجه لازم است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بیان داشت: هزینههای بیمارستان آنقدر بالاست که ساخت آن هفت تا ۱۰ سال زمان میبرد چون اعتبار زیاد میخواهد.
رشیدی در خصوص اینکه چرا ساخت این بیمارستان بیشتر از زمان موعد به طول انجامیده است، گفت: اعتبار کامل و بهموقع برای ساخت بیمارستان داده نشده و اعتبار به صورت مقطعی به راه و شهرسازی اختصاص پیدا می کرد؛ به همین دلیل این پروژه زمان بر شد.
رشیدی ابراز داشت: باید سازمان برنامه بودجه، وزارتخانه و استانداری برای تامین بودجه تجهیزات بیمارستان و کمبود نیروی انسانی به ما کمک شود. استانداری کرمان در ساخت این بیمارستان کمک کرده اما در بحث تجهیزات این بیمارستان استانداری کرمان تاکنون کمکی نکرده است.
نیروی انسانی چالش اصلی بیمارستان قلعه گنج
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: حداقل اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه ۱۵ میلیارد تومان است.
رشیدی در خصوص راهکار عملی برای اتمام پروژه ابراز داشت: ساختمان بیمارستان تقریباً آماده است اما باید نیرو انسانی را افزایش دهیم چرا که با این نیرو انسانی امکانپذیر نیست. هر چند طی این مدت با همین نیروی انسانی اندک کار در حال انجام است.
وی گفت: اگر مجوز نیروی استخدامی از سازمان برنامه بودجه کشور به ما داده نشود این بیمارستان با مشکلات زیادی مواجه میشود.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی جنوب استان کرمان تصریح کرد: اگر تجهیزات بیمارستان و نیرو انسانی تامین شده و ساختمان منازل پزشکان ساخته شود این پروژه به اتمام میرسد.
بیماران محروم قلعه گنج پس از گذشت هفت سال انتظار دارند درنهایت پروژهای که از دولت قبل به دولت جدید به ارث رسیده است در سال جاری به بهرهبرداری برسد تا بیماران قلعه گنجی حداقل تنها رنج بیماری را ببرند و رفتوآمد در جادهها به رنجشان افزوده نشود.
خبرنگار: شیوا رحیم پور
نظر شما