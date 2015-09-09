«قصر چم» نیازمند شناسنامه‌ تاریخی/ بنایی که سهمی در گردشگری ندارد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: قد و قامت بلندش را میتوان از کیلومترها دورتر دید. نام قدیمیاش قلعه «شاهباد» بوده و امروز همنام روستایی که در اطراف آن شکل گرفته به نام قلعه «قصرچم» معروف است.
قلعه «قصرچم» هنوز نفس میکشد و اثری از زندگی در آن دیده میشود و علی قادری که هنوز در کنار خانوادهاش در یکی از خانههای این اثر تاریخی زندگی میکند، در خصوص دلیل ادامه زندگیاش در این اثر تاریخی با وجود همه ناامنیهایی که دارد به مهر میگوید: اگر ما این قلعه را ترک کنیم این مکان به مخروبهای تبدیل خواهد شد که کسی به آن توجه نمیکند و این در حالی است که ما تاکنون به اندازه توان خود از این بنای تاریخی حراست کردهایم.
وی اضافه میکند: این قلعه تاریخی کاربری مسکونی داشته و از این رو محلی برای زندگی اجتماعی بوده است که در حال حاضر بسیاری از خانوادههای ساکن در قلعه «قصرچم» آن را ترک کرده و به جاهای دیگر سفر کردهاند.
قلعه «قصرچم» آبستن حوادث است
اما محسن گلابی، فرماندار شهرضا که معتقد است در حال حاضر قلعه «قصرچم» آبستن حوادث است به خبرنگار مهر میگوید: این در حالی است که طی چند سال گذشته میراث فرهنگی هیچ اعتباری را برای ساماندهی این قلعه اختصاص نداده است.
وی ادامه میدهد: باید توجه داشته باشیم که آنچه اعتبار برای میراث فرهنگی شهرستان شهرضا اختصاص مییابد بیشتر در خصوص مرمت جزیی بوده و برای ساماندهی کامل بناها بودجهای اختصاص نمییابد.
فرماندار شهرضا در ادامه با اشاره به اینکه ثبت ملی قلعه تاریخی «قصرچم» را در دستور کار داریم، میگوید: در خصوص زمان ساخت این قلعه تاریخی سندی در دست نیست اما بنا بر تاریخ شفاهی قدمت این بنا به هزاره اول قبل از میلاد بر میگردد و پیدا شدن کوزه گلی مربوط به این دوران در این قلعه مصداق این مدعاست.
وی با اشاره به اینکه بنای قلعه «قصرچم» خشتی است، اضافه میکند: در قلعه تاریخی «قصرچم» طایفهای از ایل «خمسه» و «ساری قمیش» در بازه زمانی خاص زندگی میکردهاند و پس از آن به منطقه جنوب کشور کوچ میکردهاند.
قلعه «قصرچم» نیازمند شناسنامه تاریخی است
محمد حسین شعبانی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهرضا نیز با تاکید بر اینکه قلعه «قصرچم» نیازمند شناسنامه تاریخی است، به خبرنگار مهر اظهار میکند: در حال حاضر مستنداتی از قدمت سنجی این بنای تاریخی در دست نیست و با توجه به تاریخ شفاهی در دسترس مستند سازی برای این بنا انجام خواهد شد.
وی در خصوص تخصیص بودجه برای بازسازی و مرمت بنای تاریخی قلعه «قصرچم» نیز میافزاید: در حال حاضر اولویت ما برای تخصیص اعتبار با بناهایی است که ثبت شدهاند و از این رو فعلا نمیتوان بودجهای برای این قلعه اختصاص داد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهرضا به ناکامی قلعههای تاریخی این شهرستان از اعتبارات و توجه اشاره میکند و میگوید: شهرضا آثار تاریخی زیادی دارد و از این رو هنوز بخت با این قلعهها یار نبوده است.
وی اضافه میکند: مهمترین قلعههای تاریخی شهرستان شهرضا «قصرچم»، «مهیار»، «ولندان»، «مسینه» و «رکن آباد» است که همگی با وجود کاربریها و جایگاههای امنیتی که در گذشته داشتهاند امروزه به باد فراموشی سپرده شدهاند.
تغییر کاربری راه نجات قلعه «قصرچم»
اما فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر تملکات مشایی قلعههای تاریخی شهرضا را از دلایل مستعمله شدن این بناها میداند و میگوید: بر این اساس بناهای خشتی قلعهها نیز آسیب جدی دیده و عموماً مخروبه شدهاند.
وی که از محدودیت اعتبارات برای تعمیر و ساماندهی بناهای تاریخی سخن به میان میآورد، ادامه میدهد: در حال حاضر ساماندهی کاروانسراهای شهرضا در دستور کار است که از تخریب آنها جلوگیری شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که بازدید از بنای تاریخی قلعه «قصرچم» را در برنامه کاری هفته آینده خود دارد، اضافه میکند: در بازدید از این بنا تصمیمگیری در خصوص نحوه حراست و نگهداری از آن با همکاری دهیاری انجام خواهد شد.
وی که محوریت تخصیص اعتبار برای قلعه «قصرچم» را منوط به پرداخت اعتبارات مصوبه میراث فرهنگی استان در سفر رئیس جمهور به اصفهان میداند، ادامه میدهد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که اهالی روستا نیز باید با تغییر کاربری مناسب این فضا قطب گردشگری را ایجاد کنند و بهرهبرداری لازم در خصوص جذب گردشگر را داشته باشند.
خبرنگار: مریم یاوری
