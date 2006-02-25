طرح روسيه بايد داراي زمانبندي و كوتاه مدت باشد

داريوش قنبري نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص مولفه هاي ديپلماسي "ظريف و قوي" در شرايط امروز گفت: نبايد اجازه داد همه فرصت هاي ديپلماسي به دست آمريكا و اروپا بيفتد، نبايد بگذاريم آنها در ايجاد ذهنيت منفي عليه ايران در سطح جهان موفق شوند.

عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت:حق مسلم استفاده از انرژي هسته اي امروز به صورت خواست ملي ظهور كرده و به نظر بنده، ديپلماسي نتوانسته است اين حق مسلم و خواست عمومي مردم را براي جهانيان تصوير كند.

قنبري اظهار داشت: بايد دستگاه سياست خارجي با رويكردي خاص و استثنايي و بسيار فعال مقابل جو سازي هاي تبليغي غرب ايستادگي كند.

وي اظهار اميدواري كرد بعد بين الملل رسانه هاي ايراني براي انتقال حمايت افكار عمومي ايرانيان از حق مسلم هسته اي، فعال شود.

عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت:دستگاه ديپلماسي از همه ظرفيت مجلس و به خصوص ظرفيت گروههاي دوستي پارلماني در موضوع هسته اي استفاده نكرده است.

نماينده مردم ايلام اظهار داشت: بايد سياست تنش زدايي در كنار سياست فعلي دستگاه سياست خارجي دنبال مي شد.

قنبري در خاتمه در پاسخ به سئوال خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص وضعيت طرح روسيه گفت: پذيرش طرح روسيه در كوتاه مدت قابل بررسي است، اولا به شرط محدود بودن، ثانيا به شرط آنكه تضمين هاي عيني و عملي به ايران داده شود كه 2 سال بعد از شروع غني سازي در روسيه، غني سازي در ايران آغاز شود.