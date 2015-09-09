اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : قیمت نفت برنت با ۱.۰۳ دلار افزایش به رقم ۴۸.۶۶ دلار در هر بشکه رسید.

سی ان بی سی : آمریکا گوی سبقت را از چین در دارا بودن بزرگ ترین صندوق ذخایر ارزی جهان می رباید.

رویترز : ذخایر ارزی فیلیپین به ۸۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت.

ترید عربیا : ایران از هر اقدامی برای بهبود بازار نفت حمایت می کند.

آسوشیتدپرس : هزاران کشاورز در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا به دلیل قیمت پایین شیر و گوشت اعتراض کردند.

داچ ول : تولیدات صنعتی آلمان در ماه جولای افزایش داشت.

ترید عربیا : اکثر اماراتی ها انتظار دارند ظرف ۶ ماه آینده اقتصاد این کشور بهبود یابد.

سی ان بی سی : بحران بودجه عربستان، مسئولان این کشور را وادار به پایین آوردن هزینه های داخلی کرده است.

رویترز : شاخص بورس‌های جهان متاثر از آمار ضعیف اقتصادی چین کاهش یافت.

بلومبرگ : روسیه به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، هزینه های دولتی خود را کاهش می دهد.