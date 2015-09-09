ظرفیت پذیرش دانشجوی بورسیه داخل و خارج اعلام شد

دکتر مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرفیت بورس دکتری امسال ۲۰۰نفر است که باید در مصاحبه مشخص شود که چه تعداد بورس می شوند. از این تعداد ۱۰۰ نفر در بورس داخل و ۱۰۰ نفر در بورس خارج پذیرفته می شوند.

وی در خصوص بورسیه های دکتری سال گذشته نیز گفت: این دانشجویان مشغول اخذ و پذیرش جایابی در دانشگاه‌ها هستند و بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستند، جایابی در دانشگاه ها است.

رئیس سازمان امور دانشجویان یادآور شد: با صحبت هایی که با دانشگاه ها شده به ویژه دانشگاه های شهرستانی، امیدواریم این دانشجویان بتوانند جایابی شده و اعزام شوند.

وی در خصوص اینکه آیا بعد از توافق های صورت گرفته دانشجویان دوباره با مشکل عدم پذیرش در برخی رشته های خاص مواجه هستند، گفت: دراین زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم که با مشکلی نیز مواجه نشویم.

به گزارش مهر، تحریم های سال های اخیر در گام اول مراودات علمی استادان ایرانی با خارجی را کاهش داده و در ادامه نیز به تصویب قانونی برای عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته های خاص منجر شده بود.