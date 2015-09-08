دستگیری عامل بمب گذاری در یک مرکز خرید در نایروبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، احتمال بمب گذاری در یک مرکز خرید بزرگ در نایروبی پایتخت کشور آفریقایی کنیا موجب شد پلیس مردم را از منطقه تخلیه کند. تخلیه عمومی این مرکز خرید از سوی پلیس وقتی اعلام شد که یک مرد حامل یک بمب دست ساز دستگیر شد. در ماه می پلیس سه فرد مضنون به بمب گذاری در مرکز خرید گاردن سیتی در نایروبی را دستگیر کرد که با سرمایه ای معادل ۲۵۰ میلیون دلار بازگشایی شده بود. بمب گذاری های زنجیره ای در مراکز خرید کشور کنیا از زمانی شروع شد که چهار فرد مسلح از شورشیان گروه الشباب سومالی به مرکز خرید وستیج در شهر نایروبی حمله کردند که در اثر آن ۶۷ نفر کشته شد. بمب دست ساز مرد دستگیر شده در جلوی مرکز خرید توسط پلیس شناسایی شد و بلافاصله از سوی پلیس خنثی شد. در طول دو سال گذشته گروه شبه نظامی الشباب چندین بار به اماکن عمومی در کنیا حمله کرده است. گفتنی است کنیا یکی از اعضای نیروهای ائتلافی اتحادیه آفریقا علیه الشباب محسوب می شود.