بیابانگرد و علیاری حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۷۱ کیلوگرم افشین بیابانگرد در دور اول مقابل الکساندر ماکسی موویچ از صربستان با یک سالتوی زیبا با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت. وی در در دور دوم برابر ماتیاس از آلمان در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر پیش بود، در دقیقه پایانی ۳ بر ۵ باخت و با توجه به شکست ماتیاس آلمانی مقابل واردانیان اوکراینی در مرحله نیمه نهایی بیابانگرد از دور رقابتها کنار رفت.

همچنین در وزن در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، مهدی علیاری که برای اولین بار در این وزن و با کیلوهای بسیار کمتر از حریفش مبارزه می‌کرد، در دور نخست مقابل بالینت لام کشتی گیر مطرح مجارستانی نفر پنجم بازی‌های اروپایی با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد و با توجه به پیروزی ۳ بر یک صباح شریعتی از آذربایجان مقابل لام، علیاری هم خیلی زود حذف شد.