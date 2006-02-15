اخبار كوتاه حوزه هنري

گام دوم تبديل سينماهاي استان به مراكز فرهنگي- هنري

بعد از تبديل سينما قدس تبريز به "مجموعه فرهنگي و هنري" و استقبال چشمگير مردم وهنرمندان از اين مركز، حوزه هنري آذربايجان شرقي درگام دوم خود، سينما 29 بهمن تبريزرا به "گالري شماه 2" تبديل مي كند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، ايجاد گالري براي نمايش آثار هنرمندان، مركز عرضه محصولات فرهنگي وايجاد محل اكران اختصاصي براي نشست هاي تخصصي از جمله طرح هاي حوزه هنري براي اين مجموعه است. سينما 29 بهمن تبريز داراي دو سالن نمايش بوده و روز 14 اسفند ماه سال جراي با عرضه آثار خلق شده در"همايش هنرمندان 72 بوم 72بغض" درحمايت از كودكان سرطاني فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

وين راه بي نهايت در تالار انديشه

نمايش "سلمان فارسي" به كارگرداني دكتر "محمود عزيز" كه به "وين راه بي نهايت ...! تغيير نام داد، يكشنبه 30 بهمن ماه جاري درتالار انديشه حوزه هنري به روي صحنه مي رود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، نمايش وين راه بين نهايت (سلمان فارسي) كاري از مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري به قلم "نصرا... قادري" و با مشاوره "علي معلم دامغاني" و دكتر "محمود تركي" از 30 بهمن ماه جاري با 30 اجرا در ساعت 19 درتالار انديشه حوزه هنري به روي صحنه مي رود.

در اين نمايش؛ بهرام ابراهيمي، سپيده نظري، حسام منظور، محمد بحراني، مهناز خطيبي، زينب زارع، حسن فرضي پور، اصغر حساسي، مهدي شاه پيري، علي عليايي، جواد تفتي فراشاه، داوود اسداللهي ، ميثم جوادي، اميد خليلي، كميل سهيلي، سعيد اسفندياري، امير محمودي، حميدرضا جوكار و حسين بلبل آبادي ايفاي نقش مي كنند.

ديگر عوامل اين نمايش عبارتند از: طراح صحنه ولباس: پيام فروتن، دستيار طراح صحنه ولباس: نيوشا زكي خاني، موسيقي: جهانسوز فولادي، دستيار اول كارگردان: پريناز آل آقا، دستيار دوم كارگردان: عليرضا مهران، روابط عمومي: جواد ستوده نيا، امور مالي: سايه كش فلاح و طراح پوستر و بروشور: سيد ابراهيم حسيني

حوزه هنري استان اصفهان برگزار مي كند

دومين يادواره فرهنگي، هنري "طلوع سرخ" ويژه عكاسان

دومين يادواره فرهنگي هنري "طلوع سرخ" ويژه عكاسان استان اصفهان از يكم لغايت 5 اسفند ماه سال جاري دران استان برگزار مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، درجريان برگزاري "دومين يادواره فرهنگي هنري طلوع سرخ"، برنامه هاي جنبي ويژه "يادواره طلوع سرخ" برگزار مي شود كه مي توان از اجراي نمايش "چگونه مي توان يك قصه عاشقانه را روايت كرد" به كارگرداني "علي رهبري" و برپايي نمايشگاه محرم شامل 60 اثر ممتاز هنرمندان خوشنويس اصفهاني نام برد.

همچنين نمايشگاهي از 72 اثر منتخب نخستين يادواره فرهنگي، هنري طلوع سرخ كه سال گذشته برگزار شد، در نقش خانه حوزه هنري برپا شده است، از ديگر برنامه هاي در دست اقدام حوزه هنري استان اصفهان فراخواني با نام "ضريح نقش" پيرامون موضوع يادواره است كه تا كنون 400 اثر از هنرمندان نقاش به دبير خانه ارسال شده و از اين تعداد حدود 30 اثر برتر انتخاب و به صورت بيلبورد در سطح شهر اسفهان با نام خود هنرمند به نمايش گذاشته ميشود كه اين كار اولين نمايشگاه بزرگ شهري درايران خواهد بود.

علاقمندان جهت شركت دراين يادواره مي توانند حداكثر 6 قطعه عكس از آثار منتخب خود را 40 در 30 به صورت سياه وسفيد، رنگي و ديجيتال تا 28 بهمن ماه جاري به معاونت امور سينمايي حوزه هنري استان اصفهان، واقع در خيابان استانداري خيابان سعدي ارسال كنند.

اخبار كوتاه مركز استاني حوزه هنري

* نمايشگاه نقاشي هاي عاشورايي كودكان شامل 200 اثر از 25 بهمن لغايت 10 اسفند ماه به همت حوزه هنري استان قزوين درنگارخانه مهر آن مركز برپاست. گفتني است، تعداد 300 اثر نيز به صورت ويدئو آرت به نمايش درمي آيد.

* دو هنرمند از اعضاي كانون داستان حوزه هنري استان آذربايجان غربي به مرحله نهايي جشنواره سراسري "راوي" تبريز راه يافتند. "سياوش دانش آذر" و "خالد رسول پور" از ميان 800 نفر شركت كننده در اين جشنواره به مرحله نهايي راه يافتند. گفتني است اين جشنواره از 28 لغايت 30 بهمن ماه در تبريز برگزار مي شود.

* نمايشگاه آثار خوشنويسي "ابوالقاسم يزدي" شامل 40 اثر از 27 بهمن لغايت 4 اسفند ماه در نگارخانه مهر حوزه هنري استان قزوين برپاست.

* نمايشگاه نقاشي و طراحي "جواد صبا" توسط حوزه هنري آذربايجان شرقي برگزار مي شود. در اين نمايشگاه 25 اثر از آثار طرح و نقش صبا درگالري هنر و انديشه مجموعه فرهنگي و هنري سينما قدس تبريز ميزبان علاقمندان است. اين نمايشگاه از 25 بهمن لغايت يكم اسفند ماه از ساعت 15 الي 19 براي بازديد هنر دوستان داير است.