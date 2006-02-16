درمان بيماران ماهانه 750 ميليون تومان هزينه دارد

دكتر عليرضا كرخي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم تصريح كرد: هرماه بالغ بر 750 ميليون تومان براي هزينه‌هاي درماني بيمه ‌شدگان تامين اجتماعي استان به مراكز طرف قرارداد پرداخت مي‌ شود.

وي با اشاره به تعداد پزشكان طرف قرارداد گفت: تامين اجتماعي قم با 460‌ پزشك عمومي ، متخصص و فوق تخصص قرارداد دارد و تعداد بسيار كمي از پزشكان با سازمان تامين اجتماعي قرارداد ندارند كه براي برطرف كردن آن نيز مذاكراتي را انجام داده‌ايم.

كرخي ، تعداد مراكز تشخيصي درماني طرف قرارداد با تامين اجتماعي در استان قم را 760 مركز عنوان كرد.

رئيس دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي تامين اجتماعي استان قم در ادامه تصريح كرد: هر ماه حدود 20 بيمار از طريق واحد پذيرش ، توزيع و اعزام بيمار ، به بيمارستانهاي سازمان در تهران اعزام مي ‌شوند.

وي در ادامه گفت: همچنين ماهانه حدود 70 بيمار كه به بيمارستان‌هاي غيرطرف قرارداد در تهران مراجعه نموده ‌اند از طريق واحد خسارت متفرقه اسناد پزشكي هزينه‌هاي خود را بر اساس تعرفه‌ هاي دولتي دريافت مي‌ كنند.

كرخي با اشاره به هدف شوراي بررسي نسخ در دفاتر اسناد پزشكي اظهار داشت: هدف اين شورا بررسي ارتقاي سطح كيفي خدمات ارائه شده به بيمه‌ شدگان است.