كلاس كنترل درجه داوران ملي كشتي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر همين اساس فدراسيون كشتي طي نامه اي به كليه هيات هاي كشتي سراسر كشور ، از داوران ملي درجات يك و ممتازي كه در سال جاري كنترل درجه نشده اند خواسته در كلاس مذكور حضور يابند .



كلينيك داوري اين كلاس ساعت 16 روز چهارشنبه 3/12/84 برگزار خواهد شد و حضور كليه داوران شركت كننده در اين كلينيك الزامي خواهد بود .

