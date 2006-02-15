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۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۴

كلاس كنترل درجه داوران ملي كشتي برگزار مي شود

كلاس كنترل درجه داوران ملي كشتي برگزار مي شود

آخرين كلاس كنترل درجه داوران ملي كشتي درجات يك و ممتاز در سال 1384 در خلال مسابقات كشتي فرنگي جوانان تهران انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر همين اساس فدراسيون كشتي طي نامه اي به كليه هيات هاي كشتي سراسر كشور ، از داوران ملي درجات يك و ممتازي كه در سال جاري كنترل درجه نشده اند خواسته در كلاس مذكور حضور يابند . 

 كلينيك داوري اين كلاس ساعت 16 روز چهارشنبه 3/12/84 برگزار خواهد شد و حضور كليه داوران شركت كننده در اين كلينيك الزامي خواهد بود .

کد مطلب 291051

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