سازمان هاي بين المللي از توانايي ايران در بازسازي افغانستان استفاده كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، متكي با تشريح ظرفيت هاي همكاري هاي مشترك بين طرفين گفت: ما خرسنديم كه فرآيند سياسي افغانستان وارد مرحله نهايي شده است.

وي افزود: يكي از عوامل بي ثباتي و نا امني در افغانستان بخاطر ناهمگوني فرهنگي ، اجتماعي جامعه افغانستان با سازمان هاي خارجي كمك كننده بوده است.

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين ابعاد و ضرورت توجه به خاستگاه و تمايلات مردم افغانستان در بازسازي ، ابراز اميدواري كرد : در پرتو احترام به فرهنگ بومي افغانستان سازمان هاي بين المللي با استفاده از ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران در روند بازسازي و پيشرفت و توسعه افغانستان مساعدت مناسبتري داشته باشند.

متكي با اشاره به ميهمان نوازي جمهوري اسلامي ايران از مهاجرين افغانستان و مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: ما در دوره هاي مختلف نسبت به ميهمان نوازي از مردم افغانستان بيشترين مساعي را مبذول داشته و در امر مبارزه با مواد مخدر از طريق ايران بيشتر ايثارگري ها و خسارات انساني و مادي را متحمل شده ايم و انتظار مي رود موسسات بين المللي در مساعدت به جمهوري اسلامي ايران اقدامات شايسته بعمل اورند.

"كبكه" با ارائه گزارشي از فعاليت هاي سازمان ملل زمينه هاي انتخابات، پناهندگان در افغانستان در خصوص نقش جمهوري اسلامي ايران در افغانستان، اظهار داشت: نقش جمهوري اسلامي ايران در بازسازي افغانستان مثبت و سازنده بوده است و همكاري هاي مشترك بين جمهوري اسلامي ايران و موسسات سازمان ملل متحد ظرفيتهاي فراواني دارد.