معرفي صحيح اسلام راهكاري براي جلوگيري از تكرار توهين به مسلمانان است

حجه الاسلام علي اكبر فر جام مدير اجرايي مركز مديريت حوزه هاي علمي خراسان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مشهد اظهار داشت : با توجه به خيزشهاي اخير كشورهاي اسلامي كه در سطح دنيا به وجود آمده است چاپ كاريكاثورها اخير نيز در راستاي سركوب كردن اسلام و جهان اسلام است.

اين استاد حوزه و دانشگاه افزود:بعد از انقلاب، استكبار پايگاه و منافع خود را در خيلي از كشورها از دست داد و هر بار براي جبران اين خسارتهاي وارده از يك استراتژي خاص در اين مورد استفاده مي كند و ترديدي نيست كه چاپ اين تصاوير دور از اخلاق نيز از همان سلسله مبارزه با اسلام است .

وي در ادامه افزود:درج اين تصاوير توسط كشورهاي اروپايي و تبليغات سوء عليه ايران باعث برانگيختن عواطف ديني مردم مسلمان سراسر دنيا شده است .

وي در خاتمه بيان داشت:براي مقابله با اين مشكل كشورهاي اسلامي بايد با تكيه بر مشتركات ديني و به دور از اختلافات موجود با هم متحد شوند.

