طرح افزايش ظرفيت سيمان هگمتان به بهره برداري رسيد

به گزارش مهر به نقل از ستاد اطلاع رساني و روابط عمومي شركت سيمان هگمتان ، مهندس شهسواري مدير عامل شركت سيمان هگمتان در ابتداي اين مراسم گفت: با اجراي عمليات اجرايي پروژه طرح افزيش ظرفيت شركت سيمان هگمتان از شركت هاي زير مجموعه سيمان تهران با سرمايه گذاري بيش از 155 ميليارد ريال توليد اين شركت از 2300 تن به 3200 تن در روز افزيش يافت.

وي افزود: اين سرمايه گذاري با حمايتها و كمك هاي مالي شركت سيمان تهران بعنوان سهامدار عمده شركت كه 83 درصد سهام مجموعه را در اختيار دارد و سيمان هگمتان تامين شده است.

وي افزود: در سال آينده نيز طرح 3400 تني خط دوم توسعه سيمان هگمتان به بهره برداري مي رسد و در سال 86 هم سيمان نهاوند كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به سيمان هگمتان است با ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال افتتاح خواهد شد.